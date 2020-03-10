【疫情外賣】梁芷珊夥HKTV mall賣即食餸包　歎米芝蓮大廚炮製豆腐枝竹火腩

▲ 梁芷珊未到英國前，經常回舖頭幫手研發食物。(fb圖片)

新冠肺炎蔓延全球，人人自危，大家都減少出外，多了宅在家煮飯食。上個月到英國探女兒的才女梁芷珊，年多前曾跟舊愛1星米芝蓮廚師Olivier Elzer合作創辦食物研究所（O Chef Lab），主攻即食的食物包，最近並於王維基的網購平台HKTV mall有售，食物款式有港式粟米肉粒，現只以優惠價$75便食到，十分抵食。

▲ 梁芷珊現身處英國，但每天都會跟舊愛名廚商討生意。(fb圖片)

現正身處英國的梁芷珊接受傳媒訪問時表示，英國當地對疫情十分緊張，有些學校甚至停學，她為免女兒學校突然要求家長到英國後要自我隔離14日才可見子女，所以她決定暫時留在英國。

▲ 梁芷珊跟舊愛名廚Olivier Elzer拍拖期間，經常高調放閃。(fb圖片)

於2018年成立的O Chef Lab，雖然有自家外賣網站，但要買滿$800才可免運費，似乎有點不便。最近其出品的食物包終可在HKTV mall買到，反應相當理想，於是梁芷珊便每日都要與前男友Olivier Elzer網上開會，以及隔空指揮大家工作。

▲ 梁芷珊與舊愛米芝蓮廚合作的即食餸包，其中一款在HKTV mall賣的$83豆腐枝竹火腩，十分暢銷。(fb圖片)

O Chef Lab的食物款式也眾多，如港式美食、湯、粥、法式及亞洲美食，還有調味料等等，最平$14就可買到新潟越光米即食粥，但數到最受歡迎便是港式的美食，如$75的粟米肉粒、$83的豆腐枝竹火腩，不用一百元便吃到米芝蓮名廚美食，可謂相當超值。

梁芷珊與前夫羅傑承於2017年離婚，回復單身的她火速跟細他11年的名廚Olivier Elzer譜戀曲，雖然拍拖1年左右便分手，但分手仍可做朋友甚至成為商業拍檔，再次走在一起。

記者：招美寶