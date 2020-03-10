【齊心抗疫】工聯會籲地產商商場實施「半年半租」　斥防疫基金資助對象不清

▲ 工聯會冀地產商會成員旗下商場能仿效房署「半年半租」方式，在未來半年減租半個月以保就業。（梁偉榮攝）

新冠肺炎疫情重創本地經濟，工聯會昨日（9日）及今早向長實集團請願及會晤，希望旗下商場能仿效房署「半年半租」方式，在未來半年減租半個月以保就業，立法會議員郭偉強指目前尚待長實回覆，接著會陸續接觸地產商會及其他地產商，又指「防疫抗疫基金」資助對象不清。

郭偉強今見記者指，租金佔一般商戶支出3至6成不等，而目前部分商場租戶僅於1至2月獲2至5成減租，惟疫情短期內將難以復原，故工聯會宣佈今起一星期內會舉行「半年半租拯救就業行動」，陸續接觸地產商會及各大地產商，如信和、恆基等，希望旗下商場能仿效房署「半年半租」方式，在未來半年減租半個月以保就業。

▲ 許美鳳（右）批評「防疫抗疫基金」資助對象不清。（梁偉榮攝）

香港美容業健體專業人員總會主席許美鳳透露，疫情下，中小微型美容業生意額大跌9成、美甲行業生意額下跌7成。而政府早前宣佈，透過「防疫抗疫基金」向零售業提供8萬元一筆過資助，許美鳳批評措施模糊不清，「前線反映有8萬元是非常好，但界線十分模糊，如美容美甲等賣服務的行業算不算零售業？」

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記者：鄧凱文