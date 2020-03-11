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【抗疫食譜】營養師教煲豬膶菠菜枸杞湯　含豐富鐵質助血液循環增強免疫系統【附製法】

健康 18:27 2020/03/11

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熱門 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向

澳洲註冊營養師Gloria表示，菠菜含豐富胡蘿蔔素及葉酸，有助免疫系統中的T淋巴細胞有效運作。

最近新冠肺炎肆虐，加上流感高峰期，澳洲註冊營養師謝詠瑩（Gloria）建議大家，可選擇具有6大營養素的食物，包括鋅、維他命D、維他命C、奧米加脂肪酸、鐵及胡蘿蔔素，增強抵抗力及免疫力。這次，她會教大家煮一款豬膶菠菜枸杞湯，增加整體鐵質吸收，有助維持免疫系統的運作。

豬膶菠菜枸杞湯含豐富鐵質、胡蘿蔔素及葉酸，有助免疫系統中的T淋巴細胞有效運作。（受訪者提供圖片）

營養分析：

  • 每100克豬膶有17.9毫克鐵質，比牛肉多5倍，增加整體鐵質吸收。
  • 菠菜含豐富胡蘿蔔素及葉酸，有助免疫系統中的T淋巴細胞有效運作。
  • 枸杞子可補腎養肝及滋血明目。

材料（2人份）：

豬膶 200克
菠菜 300克
枸杞子 15克
生薑（切絲） 5片
少於1/3茶匙
米酒 1湯匙
清水 6碗

醃料︰

米酒 1湯匙
生抽 1湯匙
胡椒 1/4茶匙
生粉 1湯匙

做法︰

1. 豬膶放水喉下清洗至不出血水為止，切片備用。

2. 菠菜去根洗淨，用清水浸泡半小時，瀝水後切成5公分小段。

3. 枸杞子洗淨後，以清水浸泡。

4. 豬膶加醃料及一半薑絲醃。

5. 加清水、菠菜及餘下薑絲到煲內，水滾及菠菜變色後轉小火。

6. 放豬膶及杞子約煲8分鐘，加入鹽及米酒調味，再滾起即成。

澳洲註冊營養師謝詠瑩，創辦Nutri Life營養顧問中心，曾推出《瘦身，也要補身‧60個低卡食譜》及《79個簡易護膚食譜》，與讀者分享飽住瘦的心得。（受訪者提供圖片）

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