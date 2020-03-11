【抗疫食譜】營養師教煲豬膶菠菜枸杞湯 含豐富鐵質助血液循環增強免疫系統【附製法】
健康 18:27 2020/03/11
最近新冠肺炎肆虐，加上流感高峰期，澳洲註冊營養師謝詠瑩（Gloria）建議大家，可選擇具有6大營養素的食物，包括鋅、維他命D、維他命C、奧米加脂肪酸、鐵及胡蘿蔔素，增強抵抗力及免疫力。這次，她會教大家煮一款豬膶菠菜枸杞湯，增加整體鐵質吸收，有助維持免疫系統的運作。
營養分析：
- 每100克豬膶有17.9毫克鐵質，比牛肉多5倍，增加整體鐵質吸收。
- 菠菜含豐富胡蘿蔔素及葉酸，有助免疫系統中的T淋巴細胞有效運作。
- 枸杞子可補腎養肝及滋血明目。
材料（2人份）：
|豬膶
|200克
|菠菜
|300克
|枸杞子
|15克
|生薑（切絲）
|5片
|鹽
|少於1/3茶匙
|米酒
|1湯匙
|清水
|6碗
醃料︰
|米酒
|1湯匙
|生抽
|1湯匙
|胡椒
|1/4茶匙
|生粉
|1湯匙
做法︰
1. 豬膶放水喉下清洗至不出血水為止，切片備用。
2. 菠菜去根洗淨，用清水浸泡半小時，瀝水後切成5公分小段。
3. 枸杞子洗淨後，以清水浸泡。
4. 豬膶加醃料及一半薑絲醃。
5. 加清水、菠菜及餘下薑絲到煲內，水滾及菠菜變色後轉小火。
6. 放豬膶及杞子約煲8分鐘，加入鹽及米酒調味，再滾起即成。