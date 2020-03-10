【創業夢想】90後西廚情迷戚風蛋糕創業　無懼疫境盼餅店成元朗手信

▲ 在瑞士的大學唸過酒店管理、並當過西廚7年的Vincent，因著對造蛋糕有興趣便嘗試鑽研，並自信滿滿地希望此蛋糕能成為元朗手信。（湯炳強攝）

近日，元朗出現了一間戚風蛋糕專門店，舖面細細，蛋糕只有6款口味，店主陳學貽（Vincent），90後的他並不是甚麼法國藍帶畢業、或跟過甜品大師學藝，只在瑞士的大學唸過酒店管理，並當過西廚7年，因著對造蛋糕有興趣便嘗試鑽研，並自信滿滿地希望此蛋糕能成為元朗手信。

▲ 做完蛋糕，Vincent還要負責把蛋糕入袋入盒包裝。(湯炳強攝)

問Vincent店子於去年11月在社會運動時開業，還要開在元朗，天時地利是否都有些冒險？

他笑答起初是有點擔心的：「我有把憂慮問過媽媽，但她答我不如試下逆轉思考，就是發生過那些事，讓從未或少來過元朗的人都可能會想入來望下呢！就是她的一句，我又覺得既然都花了大半年時間來預備，都是繼續下去吧！」

▲ 還有3款味道，左起咖啡、芝麻和朱古力(各$14/件)，各有特色。(湯炳強攝)

非首次開店

始料不到的是，原來他不是首次當老闆，今年27歲的他，在同一個鋪位已是第二次開店，「沒有做西廚時，幫過朋友開西餐做私房菜，跟著又試過在這舖位開了一間專賣無骨雞翼包的店子，當時生意好好！因著私人感情問題便結業。到上年想開餅店，又剛好此鋪位招租，便又揀了這裏，但就租多間隔離舖做工場。」

他解釋，此舖位雖是角落邊位，好似遠離了大馬路，但西菁街這邊一向多食肆，又多車經過，人流不俗，最重要還是他在此有開店經驗嘛！完全用家心得。

但此一時彼一時，那時正值社會無事，行街食飯睇戲乃生活之日常，現在卻社會動盪、經濟不景，加上肺炎疫情持續，各行各業均受影響，蛋糕小店如何應變？

實料無添加

Vincent說：「其實，預了要捱一段時期，所以開店時不敢糕訂價太高，只賣$58/個，$12/件。試了個多月，反應不錯喎，才敢調升至現在$70/個，$14/件。老實說懂得整蛋糕的都知道，戚風蛋糕外表看似平凡簡單，但做的過程需要經驗多多，怎樣打蛋白霜至適合加入其他材料至鬆軟，時間掌握不易控制，我都試過好多次才有自己現在的formula。」

他續道，最討厭用添加劑、防腐劑等化學材料，所以蛋糕口味都是真材實料，如他自己最愛的香蕉味，就是揀選成熟到剛好的香蕉，而並非用香精或精油。把香蕉攪拌成蓉來和其他材料混合，蛋糕啖啖有香蕉香味。

▲ 店子以純黑工業風作主調，很易看到。他專登用上「chen」和「襯」字同音，自嘲「老襯」，幽自己一默。(湯炳強攝)

至於餅店招牌就是伯爵茶味，用上英國Twinings 伯爵茶來製造，味道清新不會過濃，而且蛋糕裏還會加入伯爵茶碎，增加口感香氣層次。

疫情下收支平衡

Vincent稱即是不是在逆境或疫情，做食物都要如此認真：「你可以說是我好彩，開業4個月以來都收支平衡有盈餘。而且還要在整個2月份，每日推出120個蛋糕，差不多4點時已售罄。」

▲ 餅店嘜頭是Vincent自己設計，話係自畫喎，很有趣。(湯炳強攝)

他笑說當然不知道真實原因，但就估計可能因為停了課，又多人留在家Home Office，許多人悶悶的落街買餸之餘，再順道買一件蛋糕回家作下午茶，最緊要是覺得蛋糕無論口味和質素上的性價比都高吧。

Vincent說：「當然，我知道香港人貪新鮮的速度很快，也需要想新鮮感過後的下一步計劃。所以和朋友們商討一些品牌的crossover，或者是飲品的pop up 合作等。」

▲ 戚風蛋糕每日鮮製，焗好後倒扣放涼，確保濕氣完全散走，使結構穩定不塌。(被訪者提供)

至於蛋糕的口味和種類的會否增加？他表示當然會，「這也是未來計劃的一部分，只是工場空間實在有限，現在每天做蛋糕數量最頂點為140個，人手、機器都是最盡的。假如需要再多量產的話，就要擴充工場。不過，真的要再抱持觀望態度。」

▲ .店子備有少量自家製的奶茶、洛神花蜜、菊花蜜等飲品(各$15支)。(湯炳強攝)

最後問他：每天6時要回到工場預備材料、做蛋糕、切件、包裝、入盒、擺產品於店面，至12時開店，待有同事回來看顧店面便吃午餐，或踏單車回家稍息一會。這樣的日子過了4個月，年輕人還有衝勁維持下去嗎？

「 哈哈，開始起身時都有些掙扎的，但好快又會彈起身。跟自己說只是剛開始，預算2年後才能回本，希望能做到入來元朗玩的人，一想到要買手信的話，就諗起買我的蛋糕囉！」

老陳餅店

地址：元朗西菁街2號興旺樓1D地舖

電話：6893 6822

營業時間：周一至日及公假 12nn-8pm，逢周二休息。