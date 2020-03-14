【抗疫專訪】霍啟剛珍惜疫情下與子女共處時光 安排在家運動及學習時間表
新冠肺炎肆虐，全港學校停課至4月中下旬，如何「停課不停學」成為家長們最頭痛的問題，身兼多職的霍啟剛亦面對同樣問題。為減少子女的學習受到影響，他與太太郭晶晶會為子女製定時間表，每日安排不同活動，包括讀書、做功課、運動、玩遊戲等，亦會抽空向子女灌輸正確的防疫衞生知識。
霍啟剛與太太郭晶晶於2012年結婚，現育有6歲兒子霍中曦、2歲女兒霍中妍及1歲的細女。面對病毒突然的來襲，港協暨奧委會副會長、全國政協委員霍啟剛接受TOPick專訪時表示，作為3名子女父親的他，亦是第一次面對疫情下停課，坦言最難處理的是子女的時間分配，
每日上學時間都很規律，但不用返學就會令小朋友變得懶惰，「好容易遲起身、遲做功課」。
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為減少對子女學習的影響，他與太太會為小朋友製定訂時間表，每日安排各種活動，包括閱讀、做功課等，亦安排體育教練，在家指導小朋友做運動，保持身心健康。雖然每日工作繁重﹐除了忙於東京奧運準備事宜，亦要負責公司的生意，但霍啟剛認為無論工作有多忙，家庭都是最重要，
小朋友由早到晚都在家中，我和太太都會預留時間與他們一起讀書、溫書，小朋友成長很快，這段時間最寶貴，希望可以多些時間與子女在家一齊學習。
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霍啟剛又說，現時社會上對疫情有不同資訊，有人甚至對疫情感到驚慌，認為今次正是一個好機會，可以正面教導小朋友，例如解釋今次病毒是甚麼，灌輸正確衞生知識，而不是以一個恐慌的態度面對。他又笑言，子女已學懂每逢出街會戴口罩，一回家就會記得洗手、洗澡。
太太郭晶晶早前接受傳媒訪問時大讚老公很顧家，又很心疼丈夫在外面工作十分辛苦，霍啟剛坦言，十分感激太太一直以來的付出：
我在外忙碌，但太太同樣在家忙碌，甚至比我更忙碌，小朋友學習的安排都是由她負責，非常感激她。
記者：陳子謙