【抗疫專訪】霍啟剛珍惜疫情下與子女共處時光　安排在家運動及學習時間表

▲ 霍啟剛指珍惜與子女在家中學習的時間。

新冠肺炎肆虐，全港學校停課至4月中下旬，如何「停課不停學」成為家長們最頭痛的問題，身兼多職的霍啟剛亦面對同樣問題。為減少子女的學習受到影響，他與太太郭晶晶會為子女製定時間表，每日安排不同活動，包括讀書、做功課、運動、玩遊戲等，亦會抽空向子女灌輸正確的防疫衞生知識。

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霍啟剛與太太郭晶晶於2012年結婚，現育有6歲兒子霍中曦、2歲女兒霍中妍及1歲的細女。面對病毒突然的來襲，港協暨奧委會副會長、全國政協委員霍啟剛接受TOPick專訪時表示，作為3名子女父親的他，亦是第一次面對疫情下停課，坦言最難處理的是子女的時間分配，

每日上學時間都很規律，但不用返學就會令小朋友變得懶惰，「好容易遲起身、遲做功課」。

▲ 霍啟剛去年曾與小朋友一起參加廣州市南沙市文化會的親子藝術嘉年華。（霍啟剛微博）

▲ 郭晶晶經常與仔女參加親子活動，十分溫馨。（霍啟剛微博）

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為減少對子女學習的影響，他與太太會為小朋友製定訂時間表，每日安排各種活動，包括閱讀、做功課等，亦安排體育教練，在家指導小朋友做運動，保持身心健康。雖然每日工作繁重﹐除了忙於東京奧運準備事宜，亦要負責公司的生意，但霍啟剛認為無論工作有多忙，家庭都是最重要，

小朋友由早到晚都在家中，我和太太都會預留時間與他們一起讀書、溫書，小朋友成長很快，這段時間最寶貴，希望可以多些時間與子女在家一齊學習。

▲ 霍啟剛表示家庭的周末活動之一，就是讓仔女一起洗車，小朋友落力的樣子很可愛。（霍啟剛微博）

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霍啟剛又說，現時社會上對疫情有不同資訊，有人甚至對疫情感到驚慌，認為今次正是一個好機會，可以正面教導小朋友，例如解釋今次病毒是甚麼，灌輸正確衞生知識，而不是以一個恐慌的態度面對。他又笑言，子女已學懂每逢出街會戴口罩，一回家就會記得洗手、洗澡。

▲ 霍啟剛接受專訪時，不忘感謝太太的付出，認為她需要適應香港的生活，並不容易。（陳靜儀攝）

太太郭晶晶早前接受傳媒訪問時大讚老公很顧家，又很心疼丈夫在外面工作十分辛苦，霍啟剛坦言，十分感激太太一直以來的付出：

我在外忙碌，但太太同樣在家忙碌，甚至比我更忙碌，小朋友學習的安排都是由她負責，非常感激她。

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記者：陳子謙