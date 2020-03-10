【新冠肺炎】醫管局指N95口罩量較緊張餘一個月　鍾健禮：需留予作霧化步驟醫護使用

▲ （經濟日報資料圖片）

本港新冠肺炎疫情未止，公立醫院醫護個人保護裝備量是否足夠備受關注。醫管局表示，N95口罩存量情況較緊張，僅能使用1個月，故需留予需要進行霧化步驟的醫護使用，其他醫護就只能使用外科口罩，強調會努力採購；又稱現時已有66名私家醫生加入聯網抗疫工作。

立法會衞生事務委員會召開特別會議，議員陳凱欣關注醫護裝備存量是否充足；衞生服務界議員李國麟則質疑，醫管局對醫護穿戴保護裝備的標準多次更改，疑是因為裝備不足。

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醫管局質素及安全總監鍾健禮解釋，現時醫管局外科口罩存量達2400萬個、全面罩有110萬個，預計可使用近2個月，惟最擔心是N95口罩存量只有110萬個，現時僅能使用1個月，形容情況較緊張；即使有前線提出想使用N95口罩，但於負責任的管理制度下，只能痛下決心將N95口罩留予需要進行霧化步驟的醫護使用。

他補充，至於其他醫護只能使用外科口罩，就此感到不好意思，希望同事及公眾能理解，醫管局會繼續努力採購；又指醫護穿戴保護裝備標準多次更改，是因應疫情變化，明白醫護人員適應時辛勞，並對此表示感謝。

鍾健禮表示，不少私家醫生早前聯絡醫管局表示願意加入聯網抗疫，有66名私家醫生現時已開始工作；而目前醫管局最多可以開1200多張負壓病床，但現時已經開了954張，在全球疫情迅速爆發時，擔心負壓病床會不足。

責任編輯：陳正怡