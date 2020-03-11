【繼母變情人】繼母搣甩128磅肥肉變靚媽　與20歲繼子出軌譜不倫戀狠撇丈夫

女人減肥成功後自信心大增，易吸引男性目光。俄羅斯一名繼母原本重達291磅，與前夫並無所出，渴望做媽媽的她先後領養了5名孩子，連同前夫的2名繼子，一躍成為7孩之母。為了健康著想，繼母決心透過做運動減肥，成功搣甩128磅肥肉變成靚媽，更與20歲繼子出軌，狠撇丈夫離婚，名正言順與繼子一起。

據英國《太陽報》報道，來自俄羅斯的35歲繼母Marina Balmasheva，由291磅激減128磅而成為網絡紅人，她除了在instagram分享減肥史之外，更不時分享5名養子女的生活片段，吸引逾40萬名追隨者。

▲ Marina與前夫領養了5名孩子，加上前夫的兩名兒子，組成一家九口。（Marina Balmasheva's IG圖片）

領養5子女包括唐氏寶寶

不過，Marina減肥成功的好媽媽形象，遭前夫一夜間擊破。Marina於13年前下嫁現年45歲的前夫Alexey，成為2名繼子之母，分別為Vladimir及Viktor，是Alexey與前妻所生。

Marina一直渴望成為人母，但與Alexey嘗試多年仍無所出，她曾在IG解釋是原因不明，或許與體重有關，2015年最高峰時重達291磅。不過，她急於做媽媽決定做養母，與前夫先後領養了5名孩子，當中有唐氏綜合症孩子，兩夫妻合力照顧7名孩子。

▲ Marina由最高峰的291磅激減至160多磅。（Marina Balmasheva's IG圖片）

靠蛋白質減肥法勤做gym

Marina透露成為養母後，自己吃得更多令體重直線上升，走路都開始感到艱難。為了健康著想，Marina終決踏上減肥之路，停止再吃重口味和肥膩的食物，如香腸、蛋黃醬等，嘗試蛋白質減肥法，並多吃蔬菜和雞肉。

運動方面，她每周做gym 3至6次，高1米73的她，在前夫的鼓勵下，她在短短一年已踢走約117磅（53公斤），之後再減多11磅維持至今。最近她分享因減肥過度留下贅肉，需接受手術割走腹部贅肉，面部及胸部亦需做整形手術。

▲ Marina對自己充滿信心，不擔心繼子將來移情別戀。（Marina Balmasheva's IG圖片）

綠帽夫聽到兩母子在鄰房偷情

不過，前夫Alexey近日上節目大爆，Marina重拾自信後，竟搭上20歲繼子Vladimir，令他慘戴綠帽。某夜兩母子在隔離房間發生關係，Alexey聽到聲音後感到震驚。完事後，Marina若無其事返回房間。

她如常躺在我身邊繼續睡覺，但我全晚再沒有與她說過一句話。

Marina與Alexey離婚後，便馬上在IG公開與繼子的關係放閃。她解釋，她與前夫結束婚姻關係之後，才開始與繼子交往，並表示繼子令她重拾青春和快樂，不擔心將來繼子會移情別戀。

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責任編輯︰林綺玲