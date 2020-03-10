【夠細奇則】洪水橋219呎無睡房「花園劏房」　客廳5步行完加建閣樓變睡房【有片】

▲ 納米特色戶樓底高附花園，但單位開放式沒有睡房，屋主加建閣樓變睡房。

由李尚正及盧頌恩（妹頭）主持的節目《夠細奇則》近日於香港開電視播出，帶觀眾參觀香港各個「納米單位」改裝。日前播出一集介紹位於元朗洪水橋的特色戶，219平方呎的單位連露天花園，設計師善用單位挑高樓底改裝成閣樓房間。

是次介紹的是位於元朗洪水橋的特色單位，距離輕鐵洪水橋站約10分鐘步程，單位實用面積219平方呎，特色在於其中142呎是露天花園。

▲ 單位有落地玻璃採光不俗。（影片截圖）

由於單位樓底夠高，設計師於起居室上方打造小閣樓用作睡房之用，閣樓面積約7呎半乘8呎半的大小，主持人李尚正看過不少「納米樓」也表示這個閣樓已經算是寬敞，放置雙人床褥後還有「小走廊」的位置。而登上閣樓的樓梯當然要物盡其用，全都是儲物空間。

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▲ 用盡每一個儲物空間。（影片截圖）

另外，單位大門旁邊便是廁所以及開放式廁房，業主因為環保及預算的關係，決定保留發展商原有的裝修。廁所的採用玻璃門設計，配上大型鏡面儲物櫃增加其空間感。小型開放式廚房，原有裝修已配有電子爐、抽油煙機、微波爐、極小型洗手台以及隱蔽式入櫃小冰箱，於上方則設有儲物廚櫃，電箱藏於櫃內。

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▲ 廁所樓底未有分隔，算是整個室內最具空間感的地方。（影片截圖）

而位於閣樓睡房下的是空間感不俗的起居室，約有10呎3吋闊，飯桌、兩張椅子及書桌均藏於兩側的組合櫃內，組合櫃更附有一個6呎半長、5呎半高的衣櫃，能夠掛起中長褸之餘，下方亦有數個抽屜放置衣物，對於情侶、夫婦兩人居住而言可謂十份足夠。組合櫃另外的位置全都是儲物之用，設計師還非常奢侈地設有展示位置供住戶可擺放裝飾品。

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▲ 阿正示範如何使用隱藏式書桌。（影片截圖）

間隔花園的大玻璃門旁邊，則設有一長條矮櫃，可用作長椅之用。佔地比室內更大的露天花園，設計師為免惹蚊患，把原有真草皮換成人造草皮，並放置戶外梳化及茶几，阿正更笑指可以招呼朋友來燒烤，起居室空間空夠更可以「打地鋪」過夜。

▲ 閣樓位置亦設有儲物櫃。（影片截圖）

撇除面積等缺點，最大問題是單位並未設有洗衣機，住戶需以手洗或者拿到洗衣店代理。另外樓梯櫃的設計較為「奇特」，有些櫃子較深，正常人未能觸及櫃底難以置物或清潔。花園方面於角落有一棵由發展商所附近的樹，需要保留不能移走，同時由於分體式冷氣的排熱機處於花園地上，佔位置之餘其製造的熱氣亦頗為擾人。

有網友留言，指室內空間室在太小，即使花園再大也難以彌補：

講真寧願要多間房都唔要個花園啦！

並有網民留言洪水橋有不少村屋盤，認為大眾有其他更好選擇，坦言該單位吸引力少：

間屋咁細，有個花園都冇用，呢度當酒店訓幾晚就可以話有趣，長住不了。

責任編輯：王俊賢