【新車登場】Alfa Romeo意國紅魔　Giulia GTA高性能震撼車壇

▲ 意國紅魔Alfa Romeo。

此刻的意大利雖然是受疫情影響最大的歐洲國家，可是同樣來自阿平寧半島的快意集團，在車壇的氣勢卻比新冠肺炎病毒還要厲害，繼瑪莎拉蒂之前公布會推出新型超跑MC20後，同門的愛快車廠亦將會推出殺傷力極大的高性能四門房車Giulia GTA和GTAm。消息一出，旋即震撼世界車壇。

▲ 今年是愛快車廠成立110周年紀念，在這特別日子推出Giulia GTA和GTAm，無疑是一份極佳的生日賀禮。

在世界車壇已經屹立110年的愛快車廠，其賽車歷史源遠流長，由他們去開發極具跑味的四門房車，可謂根正苖紅。

經典名字

GTA這三個字，來自意大利文Gran Turismo Alleggerita，意思是輕量化的GT汽車。自1965年車廠推出經典的Giulia Sprint GTA後，像較為近代的156 GTA和147 GTA等掛着GTA之名的愛快汽車，全屬車系中的頂級高性能型號。

▲ 錶板與中控台設計跟普通版本的Giulia Quadrifoglio大致相同，但配用的物料則更加高級。

Giulia GTA的開發基礎，來自Giulia Quadrifoglio，在愛快的F1車隊合作單位Sauber Engineering幫助下，那副2.9公升V6汽缸雙渦輪增壓引擎的最大馬力，由510hp增加至540hp，同時又換上排氣聲綫極其美妙的Akrapovič鈦合金中置雙出式死氣喉，所有力量會透過8前速自排傳至後輪，令車輛的0-100km/h加速數值，由3.9秒縮短至3.6秒。

底盤方面，Giulia GTA的彈弓、吸震筒和懸掛「杯士」等全都經過強化，前、後軸的輪跨距均擴闊了50mm，令車輛有着更高彎路極限。

▲ 碳纖維車外睹後鏡殼再加上意大利國旗顏色，完全反映出車輛的賽車背景。

全賽車化裝備

既然叫得做Alleggerita，車輛當然會被盡量「偷輕」。Giulia GTA的引擎倉蓋、頭泵把、兩側前沙板和車頂均改用碳纖維製造，令車輛即時減輕100kg，降至1,520kg水平。

車身又有專用前頭唇、車側裙腳、車尾底部導流器和尾翼，所有氣流動力學設計，均滲透着愛快和Sauber Engineering近年參與F1取得的經驗，就連20吋鍛造輪圈也改配頂級賽車才會使用的中央螺絲（centre lock）設計。

▲ 由意大利著名賽車用品名牌Sabelt供應的桶座和6點式安全帶，屬百份百的專業用產品。

望向車廂，像錶板、首飾箱、前座手枕、車門內壁、天花和桶形座椅中央等位置，悉數包上Alcantara皮革，觸感極佳。

▲ GTAm版本Giulia的後排座椅會被拆走，改換上能夠為車內乘客提供極佳保護能力的車廂翻滾護架。

除了GTA外，廠方還同時推出了更加熱血的GTAm版本，原本的後排座椅被拆走，前座座椅則改配上6點式安全帶，車門開關把手像賽車般改用皮帶代替，還有原廠的車廂翻滾護架和滅火筒。

最難得的是，經此賽車化改動後，愛快Giulia GTAm仍是一部可以合法在馬路行駛的跑車，完全沒有牴觸任何歐洲國家的交通運輸法例。

全球限量500部

愛快表明，無論有多少車主選擇Giulia GTA抑或GTAm，現階段計劃兩者加起來的總產量只得500部，大部分配額都會集中在歐洲市場，亦即是說，初步預料新車只有左軚版本。

所有買家均會獲得隨車附送、有着Alpinestars為愛快生產的賽車衫和賽車鞋，以及噴上Giulia GTA拉花的Bell頭盔，兩家都是享負盛名的專業賽車用品品牌。

▲ Giulia GTA和GTAm加起來的全球產量只得500部，相信每個車主都會對車輛愛護有加。

此外，每位車主還有機會跟隨車廠官方部門Alfa Romeo Driving Academy，在賽道上學習駕駛Giulia GTA或GTAm的頂級技巧，可說是個非常全面的高級駕駛套餐。

▲ 鑲在車門框踏板上的GTAm飾片，正好提醒駕駛人這不是一部簡單的高性能四門房車。

愛快在香港已經多年沒有官方代理商，盡管去年一直有傳言指這個意大利品牌會於2020年重返香港市場，可惜至今仍只聞樓梯響。

假若像Giulia GTA和GTAm這樣的辣車有右軚版本，而香港市場又獲分配一定數目的配額，肯定能夠為整個品牌重建出極佳形象。

撰文：黎敦