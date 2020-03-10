企業復工如何控疫？前醫管局聯網總監：及早制定應變計劃

▲ 私人公司本周逐漸復工，惟新冠肺炎社區傳播未見完全遏止，潛在風險不容忽視。(資料圖片)

公務員結束在家工作一周，私人公司亦逐漸復工。昨日紅磡過海巴士站再現人龍，排隊的上班一族均戴上口罩，前後保持一定距離。巴士、鐵路等公共交通工具每天接載數以百萬人流，車廂衞生固然受關注，其實打工仔逗留時間最長的辦公室，感染風險亦不可忽視，企業必須未雨綢繆。

03年帶領瑪嘉烈醫院對抗沙士的前醫管局九龍西聯網總監趙莉莉，回憶當年連醫管局行政總裁也感染沙士入院的窘況，提醒大公司及早制定針對流感大流行的業務計劃，例如制定小組工作和員工輪值計劃、及早設立署任職位，應對病毒在辦公室爆發的可能。

趙莉莉昨出席建築師學會網上研討會時，引用03年她帶領瑪嘉烈醫院對抗沙士的經驗，以當年時任醫管局行政總裁何兆煒因感染沙士入院為鑒，建議企業制定業務連續性計劃，制定預備方案，一旦發生的流感大流行時，仍可維持核心服務和營運。

當年何兆煒受感染要退下火綫，醫管局專業及公共事務總監高永文臨危受命，署任行政總裁。後來醫管局委任的獨立委員會報告指，正是在何兆煒感染沙士入院後，醫管局高層領導變得群龍無首。

趙莉莉指出，企業除了可採取小組工作模式、訂立員工輪值計劃，更重要是及早委派管理代表擔任署任職位，訂明職責，萬一領導層不幸受感染入院，也有副手可以隨時頂上。

她又建議企業應保清潔衞生的工作環境，如定期用1：99漂白水清潔辦公設備，並定期消毒門的把手和升降機按鈕；亦要為員工提供口罩、洗手液和抹手紙，保持良好通風等。她並提醒留意當地及全球疫情，旅行通告和信息，以及各種疫情控制措施。

安俊人力資源顧問董事總經理周綺萍亦發現，中小企一般都欠缺應急計劃，「它們一般沒有專責人力資源的崗位，好多時是秘書兼任，只能見招拆招」，應隨時留意疫情，盡快訂定防疫策略。

她補充，復工後街上人流增加，感染風險相應提高，尤其是公司接待處、會議室等，因經常接待外人，風險更大，例如跨國企業常招待世界各地商務旅客，疫情下宜盡量減少這類接觸，改為即時通訊軟件開會，減少感染機會。

她並觀察到，甲級商廈防疫措施較充足，如在大堂提供量體溫服務等，但在乙、丙級商廈的大堂則較少見。一些中小企的防疫意識薄弱，甚至老闆也沒有戴口罩。她建議企業為員工提供防疫指引，例如出入工作間時使用酒精搓手液清潔雙手、蓋下廁板才沖廁等。

記者：岑志剛