【新車登場】五大車廠網上發布新車款　寶馬保時捷平治齊曬冷　

▲ 日內瓦車展被迫停辦，各大車廠的公關人員卻沒有停工，紛紛改為在網上直播新車發布儀式。（官方圖片）

基於新型冠狀病毒所引起的肺炎疫情不斷在歐洲蔓延，瑞士政府早前宣布禁止國內舉行1,000人以上的大型活動，令原定於上周開幕的日內瓦車展被迫取消。車展停辦，可是各大車廠的公關人員卻沒有停工，紛紛改為在網上直播新車發布儀式，無需實體展覽場地，一樣叫全球車迷目不暇給。

1. Porsche 911 Turbo S

編號992的新一代保時捷911 Carrera已經到港，至於更厲害的911 Turbo S，廠方亦已透過網上發表。新車仍舊使用3.8公升水平對向6汽缸雙渦輪增壓引擎，兩個增壓器的扇葉均可以電力改變幾何角度，令最大馬力達到650hp，較舊款增加了70hp，0-100km/h的加速時間亦縮短0.2秒至2.7秒，極速330km/h。

▲ Porsche 911 Turbo S（官方圖片）

外形上，新款911 Turbo S除了有更大面積的車頭進氣口和透過氣壓伸縮的前擾流板外，加大了的尾翼亦為車輛提供多15%下壓力，令新車無論在直路抑或彎路的表現，均可與其他同級對手看齊。

2. BMW Concept i4

轉用新設計的車廠標誌，再加上Concept i4概念電動車那個震撼人心的車頭樣子，無疑令寶馬車廠在這次「數碼車展」中贏盡討論聲。

Concept i4採用寶馬的第五代eDrive電動車技術，具有80kWh容量電池組，單一摩打的力量輸出達530hp，靜止加速至100km/h僅需4秒，以WLTP方法計算，最大續航力達到600公里，是一部非常實用的四門房車，預計新車會於下年開始在寶馬位於慕尼黑的廠房投產。

▲ BMW Concept i4（官方圖片）

不過，假若有機會的話，相信全球很多汽車媒體都希望能夠問問它的車身設計師，何解會有豹子那樣大的膽去為Concept i4勾畫出獅子那樣大的鼻？另外，新車樣子正式對外公布前，是否已經獲得廠方最高領導層同意？

3.Mercedes-Benz E-Class

從平治汽車慣常的產品週期來看，不少心水清的車迷都早已猜到中期改款的E-Class房車會在今年出現。

為了符合更加嚴格的環保條例，全線E-Class新車也要全面引入48V微型油電混合動力EQ Boost技術來降低油耗。

▲ Mercedes-Benz E-Class（官方圖片）

此外，車輛的頭、尾綫條也作過修改，車頭「鬼面罩」改用上窄下闊式設計，而頭、尾燈組的造型也跟之前不同。

為了擴大車系陣容，廠方亦同時推出了四門房車和五門旅行車版本平治AMG E53 4Matic+，成為車系在這次中期改款程序中的最大亮點。

4. Volkswagen Touareg R

福士Touareg R的動力，來自一副3.0公升V6渦輪增壓引擎和插電式電動摩打，即是一部plug-in hybrid高性能SUV，其合計輸出達到462hp馬力和71.4kgm扭力，令Touareg R在車系中的地位超越了原來的旗艦型號V8 TDI。

▲ Volkswagen Touareg R（官方圖片）

單計車輛的14.1kWh電池容量和摩打，馬力已達136hp，用純電力行駛時的極速為140km/h。至於在混合動力系統下，所有力量均會經過4MOTION四驅系統送至車輪，由電腦控制的中央差速器可將前、後輪動力比例在70︰30至20︰80之間調配，當然還有不同的行車模式，以對應不同的環境和行車需要。

5. Polestar Precepte

Polestar乃是富豪車廠旗下的品牌，自年前獨立出來以後，一直大力發展電動汽車，這部名為Precepte的概念車，車頭條已刪除了傳統散熱進氣口設計，原來的引擎位置亦改換上名為Polestar SmartZone的感應裝置，以作為支援多項駕駛功能的重要依據。

▲ Polestar Precepte（官方圖片）

廠方沒有公布任何關於Precepte性能表現的規格，只強調新車的輪軸距長度超過3.1米，車廂有更充足乘坐位置之餘，還有更大空間擺放電池，意味Precepte有着更長的續航距離。

至於其車廂設計，則是百份百簡約風格，中控台透過兩個數碼屏幕取代所有功能按鍵，以體現向來得人稱頌的北歐設計風格。

撰文︰黎敦