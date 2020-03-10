區議會選舉提名被拒　黃之鋒入稟申請選舉呈請

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香港眾志秘書長黃之鋒去年參選區議會選舉，惟遭選舉主任裁定提名無效，黃之鋒日前提出選舉呈請，質疑只要他已簽署擁護《基本法》的聲明，選舉主任即無權再判斷他是否真誠擁護《基本法》。黃又強調他無意挑戰原有選舉結果，但需為日後的選舉捍衛其憲法保障之權利。

申請人黃之鋒；答辯人律政司司長及海怡西選區選舉主任。申請人於入稟狀中要求法庭裁定，在正確詮釋《區議會條例》34(1)(b)條的情況下，參選人只要簽妥提名表格上的聲明，已屬完全符合《條例》要求，意即選舉主任無權考慮有關簽署以外的其他因素，以判斷參選人意圖及真誠程度等，否則有關《條例》屬違反《基本法》所保障的選舉權等權利。

入稟狀中指，黃之鋒雖然是香港眾志的秘書長，但他出選海怡西的決定與香港眾志完全無關，他於去年10月4日提交提名表格兼簽署了表明擁護《基本法》的聲明，直至10月29日，他獲通知提名無效，原因是他所倡議的自決，包含了香港獨立的意味，由此可見他並非真誠擁護《基本法》。

海怡西選區最後由民主派參選人林浩波當選，而眾所周知林是黃的「Plan B」，黃於入稟狀中強調，他今次提出的司法覆核並非為了挑戰上述選舉結果，他只是要為日後的選舉捍衛其憲法權利，以及釐清選舉主任的法定權力和選舉主任今次決定的合法性。

黃今次提出的理據包括，參選人只要簽署了有關聲明，已屬符合《條例》34(1)(b)條的要求，因為《條例》清晰指出，選舉主任的責任僅限於核實參選人有否簽署聲明，僅此而已，選舉主任無權再查究聲明以外的事宜。

記者：楊詠渝