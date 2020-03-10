【新冠肺炎】赴武漢視察全程戴N95　拆解習近平抗疫口罩效能

▲ 習近平赴武漢視察時全程戴上N95口罩。

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情國內爆發至今已逾3個月，國家主席習近平今日（10日）動身前赴武漢，視察當地疫情，這亦是疫情爆發以來，最高國家領導人首次親臨疫情最嚴重地區。據官媒《新華社》公布照片可見，習近平與隨行人員均悉數戴上美國品牌3M的N95口罩防疫。

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▲ 習近平在武漢視察期間，戴上美國品牌3M的N95口罩防疫。（新華社）

據資料顯示，N95是指符合美國國家職業安全衛生研究所規定的空氣過濾N95評級的、可有效過濾空氣中95%非油性懸浮粒子的口罩，當中可分為醫療用途和工業用途，並有多款型號。世界衛生組織（WHO）也建議，醫護人員使用的顆粒防護口罩，其保護作用至少要達到經美國國家職業安全及健康協會（NIOSH）認證的N95口罩。

而從《新華社》照片可見，習近平所佩戴的口罩應為當中的9132型號醫用口罩，據悉9132型號醫用口罩可防肺结核桿菌、流感病毒、細菌及霉菌等，內地網店此前售價為150元一盒、每盒30個。

N95不可長時間配戴

不過，香港中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌曾表示，由於N95口罩完全貼合面部，使用者會吸回自己呼出的二氧化碳，約使用1小時後，便可能因腦血管擴張而頭痛，如天氣較熱時，戴N95口罩絕非可持之以恆的方法。即使是2003年沙士期間，醫護人員在冷氣房戴N95數小時都要透氣。

儘管3M為美國品牌，但所生產的口罩有很大部份其實均在中國生產。有外媒早前報道，自新冠肺炎疫情爆發後，中國當局曾為解決國內口罩等防疫物資需求，一度禁止出口口罩，受影響的包括3M等4間在中國設廠的美國企業。

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責任編輯:羅嘉欣