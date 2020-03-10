【停課不停學】大教育平台宣布向有需要學生　捐贈1000部手提電腦助網上學習

▲ 大教育平台執行董事戴希立校長表示，今次電腦捐贈計劃得到一個基督徒家庭資助全部費用，買約 1000 部 Lenovo V130 (15)手提電腦，並委托大教育平台全權負責，免費捐贈予有需要的學生。

教育 2.1 大教育平台(下稱「大教育平台」)公布，為支援學校及基層學生應對網上學習的挑戰與數碼鴻溝，即日(3月10日)起，向香港有需要學生(中四或中五級)捐贈 1000 部手提電腦，每校可申請10部。確保基層學生在學校採取網上平台教學時，有公平的學習機會。

大教育平台執行董事戴希立校長表示，今次電腦捐贈計劃得到一個基督徒家庭資助全部費用，買約 1000 部 Lenovo V130 (15)手提電腦，並委托大教育平台全權負責，免費捐贈予有需要的學生。大教育平台感謝Lenovo在產能和物流上作出特別支持。

▲ Lenovo V130 (15)手提電腦

所有本地學校的中四或中五級學生如有需要，歡迎學校代為申請領取。惟因數量有限，每校最多可申請10部。學校將負責跟進協助安裝軟件及其他技術上的需要。

是項計劃登記和發放工作，由香港政策研究所教育政策研究中心代辦。申請學校填妥表格後可於3月16日或之前交回申請表，大教育平台及香港政策研究所將於3月19日至24日通知有關學校獲分配數量。學校可於3月27日至4月16日往香港政策研究所領取電腦。

詳情可登入以下網址：

https://forms.gle/L2wgHdjcAYkbuF3b9

責任編輯 李志強