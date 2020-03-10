【法證先鋒IV】陳煒揭閨密康華勾引鄭子誠　Queen姐崩潰怒擲婚戒演出有層次

▲ 《法證先鋒IV》陳煒怒揭男友鄭子誠出軌搭上康華。

《法證先鋒IV》近日成觀眾熱話，劇中除有黃浩然湯洛雯，及海俊傑李施的感情線，近日陳煒演的Queen姐，跟男友Louis（鄭子誠飾）及Elaine（康華飾）的三角關係，同樣引人入勝，在昨晚（10日）播出一集《法證先鋒IV》，更揭Louis跟Elaine出軌真相，致令Queen崩潰。

近日《法證先鋒IV》除查膠袋封頭命案的主線，陳煒演的水慧明（Queen）跟拍拖5年的男朋友賀立維（Louis）的情海翻波亦令觀眾十分肉緊。

本周劇情講到Louis原向Queen姐求婚，惟Queen姐一直未答應。同時Queen姐好姊妹張綺寧（Elaine）卻明顯想近Louis，但Louis一心想避Elaine。

▲ 康華演Elaine主動向Louis獻身。（影片截圖）

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昨晚《法證先鋒IV》一集，Queen本來在家中悄悄弄八寶鴨，預備給Louis驚喜，可是Elaine竟潛入Louis家中，被Queen撞破Elaine與Louis的曖昧關係。

原來Elaine曾應Queen要求跟Louis出席宴會後，Louis酒後胡塗竟與Elaine發生關係。

Louis事後非常後悔，Elaine卻想乘虛而入，搶走好姊妹男友。

▲ 陳煒得悉男友出軌，情緒崩潰。（影片截圖）

Louis入房跟Queen解釋，聲稱是酒後胡塗，但Queen不肯接受男友出軌真相，更把求婚戒指丟下。

Queen姐在知悉男友背叛自己，情緒崩潰，陳煒聲淚俱下，把內心痛楚演得七情上面，令觀眾動容獲大讚。

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▲ Queen不聽Louis狡辯，把婚戒除下。（影片截圖）

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究竟之後Queen會否原諒Louis，成劇情關鍵，其後幾集Louis更會死於非命，Queen姐成為最大疑犯，郭輝煌（譚俊彥飾）親手將她拘捕。

究竟是Queen姐狠心殺人？是Elaine設局陷害？還是另外有人下毒手？這案件將成《法證先鋒IV》另一高潮。

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