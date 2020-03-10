5招實用貼士 解決非常時期護膚問題

香港人防護意識高，口罩和酒精搓手液都成了日常裝備。不過每天長時間佩戴口罩，頻繁洗手和使用搓手液，亦會為皮膚帶來不少問題：回家照鏡發現曬成了鴛鴦臉、口罩覆蓋位置瘋狂出油、皮膚過敏、手部龜裂等等，如果不好好正視，也可能會成為長期皮膚問題。以下就醒你5招自救攻略，輕鬆解決各種抗疫護膚問題。

第一招：防曬防敏同步進行

▲ 每天長時間佩戴口罩，容易引發皮膚問題。

近一個月大家都多了一個反射動作，出門口即戴上口罩。有醫生指出，口罩膠水黏合處有一些合成物質，長期接觸皮膚可能引致皮膚敏感。加上戴了口罩又不做好防曬準備，就好容易變成鴛鴦臉。

不用擔心，我們發現了一個一石二鳥方法，一支防曬即可同時防UV和減少致敏機會。建議可試試高絲Suncut，它的Allergy Guard效能，塗上後如透氣保護膜般為皮膚阻隔外來刺激物，防磨擦特點使除戴口罩時也不會使保護膜輕易脫落，加上強效防曬，一支就有雙重功效。

▲ 日本高絲Suncut防曬，一支同時滿足防曬和防敏工作。

第二招：控油保濕減不適

佩戴口罩除了讓皮膚敏感，臉部長時間覆蓋在充滿溫熱濕氣的口罩之下，亦會加速臉部細菌滋長，並刺激油脂分泌，引起粉刺和暗瘡等各種皮膚問題，必須正視。

這個時候，高度保濕的面膜絕對大派用場。像Clear Turn皇牌面膜及真空面膜，27ML美容液配合Bemliese棉籽絨面膜紙，發揮強大保濕效果，平衡水油分泌。而真空面膜更通過3大過敏等測試，並邀請了敏感膚質人士親身試用，無香料、無著色、無礦物油、無酒精，每日敷，給戴上一天口罩的臉部稍作休息。

▲ Clear Turn真空面膜，通過3大過敏測試，最適合肌膚敏感人士。

▲ Clear Turn皇牌面膜，高滲透及強大保濕力，有助水油平衡。

第三招：洗面膏兩用防爆拆

▲ 頻繁洗手可保持雙手乾淨，但不注意水份流失的話，會造成皮膚乾燥及龜裂，嚴重可引至細菌感染。

天然保濕的潔面膏除了可以徹底清潔臉部外，最近也成了不少人的救星。大家洗手頻率增加，手部水份高速流失，皮膚容易乾燥龜裂，傷口更可能增加細菌感染機會。

想改善情況並不困難，可用潔面膏取代一般洗手液，不止成份比洗手液更溫和，不少更有保濕成份，洗淨同時讓手部保持滋潤，雙手不再因乾燥而痕癢疼痛。

▲ Softymo潔面膏無添加色素或香料，可同時潔淨及保存皮膚表層水份。

▲ SANA豆乳潔面膏更有豆乳滋潤成份，洗得多都不會乾爭爭。

第四招：酒精搓手好拍擋

大家最近都會隨身攜帶一支酒精搓手液。雖然不少搓手液都添加了甘油，減少酒精揮發造成的水份流失，但效果有限，塗得太密手部皮膚依然爆拆。

護手霜這時即可發揮功效，被日本LDK雜誌評為A級的Coenrich護手霜為例，用後可在皮膚形成防水保護膜，即使洗手後仍保持90%水份，還有鎮靜和修復皮膚配方，紓緩手部爆拆不適。

又痕又紅的雙手，就可以選Glysomed護手霜，它的洋甘菊配方低致敏高滋潤，可以紓緩乾裂。溫馨提示各位，使用時記得遵循醫生建議，在酒精揮發後才塗抹護膚品，才不會影響消毒效果。

▲ CoenRich護手霜具有防水效果，保護因經常洗手而龜裂的肌膚，其修復成份更可加速復原。

▲ Glysomed護手霜加入了洋甘菊，低敏保濕同時有抗氧化，在抗疫期間保護雙手。

第五招：勤洗頭免把病毒帶回家

▲ 即使少量病毒也能引起感染，每天回家都應該由頭至腳徹底清潔。

專家估計「一滴芝麻大小的口水鼻涕體液」可帶有10萬粒病毒，即使幼如頭髮，一個圓周也可以黏近600粒冠狀病毒，所以醫護進出病房時都會佩戴頭套。

以往不少人隔天甚至隔數天才會洗頭，不過身處非常時期，洗頭亦成了每天回家必做的工作，選擇不傷頭皮的洗頭水非常重要。被日本傳媒評為A級的Bioliss洗頭水即擁有90%天然成份，保護髮絲和頭皮，且潔淨效果一流，可洗走髮絲表面污染物。頭油多的朋友，因油質更易滋生細菌，記得要選Softymo黑炭洗髮水，徹底洗走毛囊污垢。

▲ Bioliss洗頭水含90%天然成份，每天洗頭也不易刺激頭皮。

▲ Softymo黑炭洗頭水當中的桐炭成份，可吸走毛囊內的油脂，保持通爽乾淨。

（資料由客戶提供）