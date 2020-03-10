【新冠肺炎】調查指3成企業現金流僅夠撐3個月　團體促政府加快落實紓困措施

▲ 香港菁英會主席曾鳳珠（左）及香港創科發展協會主席陳迪源（右）講解疫情下對香港各界的影響。（陳靜儀攝）

新冠肺炎疫情打擊經濟，有團體調查顯示，5成受訪企業面對現金流問題，3成企業現金流更只能支撐3個月以下。團體促加快落實紓困措施，對企業提供補貼和借貸優惠等。

香港菁英會聯同香港創科發展協會在2月23日至3月1日期間，以問卷成功訪問454人，當中251人為企業或機構的決策者。

調查結果顯示，在251位決策者中，有5成人表示正面對現金流問題，3成人（72人）更表示其機構的現金流只能支撐不足3個月，另亦有39%企業表示正面對租金問題。他們認為，貸款、減免稅項及提供租金、水電等補貼最能幫助渡過難關。

此外，調查指有58%企業實施在家工作安排，但香港創科發展協會主席陳迪源指，有部分行業如教育界中的私人補習社或課外活動學校、法律界等都認為在家工作效率偏低，他認為主要是未有合適的資訊科技工具讓他們實行在家工作。

香港菁英會主席曾鳳珠表示，現時政府資助需要先申請，後實報實銷，最終花長時間才拿到錢，建議政府檢視紓困措施的申請流程，加快審批。



陳迪源亦指，曾詢問銀行如何申請政府擔保的200萬元中小企貸款，但獲告知處理期達半年，促請政府要求銀行加快審批。他續指，不少行業因科技問題未能實行在家工作，建議政府積極提供支援，推動業界研發相關科技，而相關協會亦應提供優惠予港人，如購置電腦或軟件，推動在家工作，並為將來應對天災、疫情作準備。

記者：徐紹軒