【筍工來了】紐約機構聘探索專員　包食住玩三個月

▲ 紐約市區聯盟 The Downtown Alliance for New York City 現正招聘首席探索人員，獲聘後將可開展三個月的紐約探索之旅，並免費盡情遊覽、入住華爾街附近公寓！（紐約市區聯盟圖片）

喜歡四周探索、旅遊、冒險，寓工作於娛樂的打工仔，或能考慮申請今年夏天的紐約探索之旅工作！紐約市區聯盟 The Downtown Alliance for New York City 現正招聘首席探索人員，獲聘後將可開展三個月的紐約探索之旅，並免費盡情遊覽、入住華爾街附近公寓！

在該三個月的紐約探索之旅期間，探索人員將需要在曼哈頓下城擔任「說故事的人」，探索各旅遊景點、餐館、酒吧等，並展示該區引人入勝的故事。申請人必須擁有敏銳的眼光，擅長於拍攝具有個人風格及吸引力的娛樂內容。另由於該其工作性質為全職探索，獲聘的人就有機會在不同時間展開探索，包括由日出到深夜。

紐約市區聯盟指，該職位工作將由今年6月1日開始至8月30日結束，為期三個月。期間將獲免費提供華爾街附近公寓的住宿，以及獲支付有關探索旅程的費用。有興趣申請該紐約探索之旅工作的話，可在3月15日（本周日）或之前，到網站「https://dc43e305.wishpondpages.com/explorer-in-chief/」申請。

在申請時，亦需要上載一段不超過60秒的原創影片至YouTube，以任何方式講述，為何對該職位感興趣及為合適人選等，展示說故事的才能！另需注意的是，該申請還會有必填選項如申請人的Instagram連結，所以整理Instagram的內容為應徵工作備戰，或者也是重要的「加分位」！而Facebook、Twitter、Linkedin，以及其他社交媒體如TikTok等則為選填部分。

順帶一提，申請網站及表格並無明確指出申請資格或薪酬，惟表格上就要申請者申報是否有合法在美國工作的資格。

責任編輯：張寶燕