【三生三世枕上書】百變造型似撲克皇后　迪麗熱巴舞劍傷頸撐足5個月

▲ 迪麗熱巴拍《三生三世枕上書》，舞劍傷頸，死頂五個月。

新冠肺炎肆虐，不少人選擇留家煲劇避世，然而內地劇集眾多、競爭激烈，並非每齣都能夠順利跑出。由迪麗熱巴、高偉光主演的古裝大劇《三生三世枕上書》以事實說明一切，播出個多月來收視屢創佳績，不但連續14天登上收視龍虎榜，網上平台總播放量也突破60億次，成為網劇之冠。

劇集在亞洲各地同樣報捷：越南首集破百萬點擊、榮登泰國影視劇集第一名，更即將在韓國開播，熱潮席捲全球，香港觀眾可以透過「黃Viu煲劇平台」緊貼進度。

▲ （樂天派工作室）

《三生三世枕上書》以白鳳九（迪麗熱巴飾）的愛情為主線，講述她對東華帝君（高偉光飾）從一而終的故事。

在結局篇中，二人經歷三生三世長達二千年的虐戀後，終於有情人終成眷屬，更誕下萌爆的愛情結晶「白滾滾」，從此過著幸福美滿的生活。

▲ （樂天派工作室）

迪麗熱巴在劇 中造型目不暇給，獲網民激讚美出新高度，變化尤勝《三生三世十里桃花》。

有觀眾更搞笑指她在結局篇換上的禮服造型，花紋和設計似足撲克牌皇后，引發網友熱烈轉發，令「話題女王」人氣再度急升，更收獲多個內地品牌代言，名利雙收。

▲ （樂天派工作室）

不過，近日劇組釋出最新花絮，卻令不少粉絲直呼心痛，原來迪麗熱巴在拍攝5個多月中，戲裡戲外也面對著各種受傷各種虐！

她曾因拍攝一場打戲而扭傷脖子，此後便需要一直戴着頸箍。

▲ （樂天派工作室）

更有粉絲爆料，熱巴出席活動時，也要貼著膠布止痛，出名是工作狂的她，還因為頸傷而取消了品牌見面會，對此迪麗熱巴透露：「太可怕了，人生第一次脖子受傷，起床要靠別人幫忙的那種。用劍的那些戲真的挺難的，希望我下次能夠選自由搏擊，哈哈！」