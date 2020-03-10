  • 26°C
香港時間 : 2020310日 (週二) 17:16
靚太生活雜誌

會員專區

專題:醫·健

熱門關鍵字 : 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【新冠肺炎】印度團患者住碧瑤灣女兒及外傭中招　曾到埃及的食環署員工確診

社會 16:47 2020/03/10

分享：

熱門 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向

衞生防護中心公布今日新增3宗確診個案。（資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心下午公布本港最新情況，本港今日（10日）新增3宗確診個案，其中二人涉印度團感染個案，令本港的武漢肺炎個案增加至119宗

【3月10日口罩供應】最齊連鎖店免炒價口罩+網店+小店+超市+良心免費派口罩搓手液詳情【持續更新】

衞生防護中心中心傳染病處主任張竹君指出，第117宗個案，是印度團患者的女兒，她住在碧瑤灣，3月9日發燒，根據初步調查她在3月7日及8日留在家中，當時確認其母發病。

而118宗個案是117宗的外籍傭工，也是曾發燒，她在3月4日有咳嗽、痰以及喉嚨痛，一直沒有發燒，發燒後入院才知悉其病情。3月9日入瑪麗醫院，3月4日已出現病徵，3月2及3日主要留在家中，比較大可能是母親發病前傳染引致。

【新冠肺炎】瑞士花園馬主周巧兒康復出院　其家傭同日確診

而第119宗個案是59歲男士，食環署人員在大埔街市工作，最後2月26日返工。在2月27日曾跟新華旅遊到埃及。3月7日返港後出現病徵，3月8日發燒，3月9日接受深喉樣本檢測，他在3月10日也曾求醫，今日對化驗呈陽性反應。患者住在大埔富亨邨亨泰樓，妻子3月6日咳嗽，暫未確診，其子會入住檢疫中心。張竹君指出，會跟進有關旅行團情況。

張竹君也報告另一宗個案，一名曾經在鑽石公主號確診的患者，她在2月18日確診，有免疫力低的長期病患。在日本3月4日及3月6日曾經陰性，之後乘坐NH811返港。3月9日到瑪麗醫院覆診，發現患者對病毒呈陽性反應，她住在堅尼地城海旁澤安閣。另一名從外地返港的人士在3月9日確診，曾乘坐CX320到香港，之後轉乘的士去深圳灣口岸，要追蹤個案。至於一宗泰國確診個案，收到泰國消息，發病個案是3月3日，與之前的報告日子不同，中心會跟進更新及更進密切接觸者

【防疫電子書】免費下載TOPick《抗疫湯水食療大全》電子書

【防疫電子書】免費下載TOPick《新冠肺炎兒童防疫指南》電子書

【武漢肺炎防疫電子書】TOPick《預防新型冠狀病毒口罩百科》電子書免費下載連結

責任編輯：伍瑋瑋

衞生防護中心 泰國 隔離營 新華旅遊 碧瑤灣 咳嗽 鑽石公主號 武漢肺炎

最高瀏覽

【法證先鋒IV】Elaine自爆懷Louis骨肉　Queen姐疑狠心殺負心男被捕
18:19 2020/03/08
【法證先鋒IV】Elaine自爆懷Louis骨肉　Queen姐疑狠心殺負心男被捕
【法證先鋒IV】黃心穎戲份被剪剩背影做「背角」 湯洛雯接替演徐意大受好評
14:01 2020/03/09
【法證先鋒IV】黃心穎戲份被剪剩背影做「背角」 湯洛雯接替演徐意大受好評
【靚基因】李麗珍女兒與陳法拉撞樣　星二代許倚榕遺傳父母藝術細胞拒入娛圈【多圖】
13:30 2020/03/09
【靚基因】李麗珍女兒與陳法拉撞樣　星二代許倚榕遺傳父母藝術細胞拒入娛圈【多圖】