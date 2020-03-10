【新冠肺炎】印度團患者住碧瑤灣女兒及外傭中招　曾到埃及的食環署員工確診

▲ 衞生防護中心公布今日新增3宗確診個案。（資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心下午公布本港最新情況，本港今日（10日）新增3宗確診個案，其中二人涉印度團感染個案，令本港的武漢肺炎個案增加至119宗

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衞生防護中心中心傳染病處主任張竹君指出，第117宗個案，是印度團患者的女兒，她住在碧瑤灣，3月9日發燒，根據初步調查她在3月7日及8日留在家中，當時確認其母發病。

而118宗個案是117宗的外籍傭工，也是曾發燒，她在3月4日有咳嗽、痰以及喉嚨痛，一直沒有發燒，發燒後入院才知悉其病情。3月9日入瑪麗醫院，3月4日已出現病徵，3月2及3日主要留在家中，比較大可能是母親發病前傳染引致。

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而第119宗個案是59歲男士，食環署人員在大埔街市工作，最後2月26日返工。在2月27日曾跟新華旅遊到埃及。3月7日返港後出現病徵，3月8日發燒，3月9日接受深喉樣本檢測，他在3月10日也曾求醫，今日對化驗呈陽性反應。患者住在大埔富亨邨亨泰樓，妻子3月6日咳嗽，暫未確診，其子會入住檢疫中心。張竹君指出，會跟進有關旅行團情況。

張竹君也報告另一宗個案，一名曾經在鑽石公主號確診的患者，她在2月18日確診，有免疫力低的長期病患。在日本3月4日及3月6日曾經陰性，之後乘坐NH811返港。3月9日到瑪麗醫院覆診，發現患者對病毒呈陽性反應，她住在堅尼地城海旁澤安閣。另一名從外地返港的人士在3月9日確診，曾乘坐CX320到香港，之後轉乘的士去深圳灣口岸，要追蹤個案。至於一宗泰國確診個案，收到泰國消息，發病個案是3月3日，與之前的報告日子不同，中心會跟進更新及更進密切接觸者

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責任編輯：伍瑋瑋