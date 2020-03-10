【停課不停學】在職家長勿過分憂慮　放低標準平衡孩子學與玩時間

▲ 筆者指孩子停課期間，在職家長「不要追求完美狀態，也不要過分焦慮」。

上一篇我寫了安排初、高中學生上網課時，家長要注意的問題。這幾天讀到了幾篇報道，提到家長在停課期間照顧年幼的孩子，遇到很多困難。孩子年齡小，自然不會有特別多的網課，加上自律性沒有培養起來，所以把孩子叫到桌子前做功課成了一件難事。有的父母要上班，孩子在家中只靠傭人輔導做功課，也讓人發愁。每個家庭面對的情況都不同，現僅談談我想到的。

不要追求完美狀態，也不要過分焦慮。當父母全天出去工作，留孩子在家，只有其他人可以幫忙照顧時，必須放低標準。無論是家裏的傭人還是其他人，都沒可能到達各科專業老師來教的效果。在沒有其他更好選擇的情況下，把握最低標準，比如讓家中的照顧者盡其所能輔導孩子功課，平衡安排學與玩的時間。

一位朋友告訴我，她讀小學四年級的兒子，在這段時間跟着傭人姐姐學會了怎麼做杯子蛋糕。雖然不是功課，但也不能否認，這也是很好的學習啊！

將孩子學習的時間盡量安排到早上。吃完早餐後，做這件最重要的事。時間長短要因應孩子的年齡作合理的安排，要避免不合理地遞增。比如孩子一開始做三十分鐘功課做得不錯，就馬上希望能把時間增加到一個小時，還是要看孩子的狀態。對於年齡小的孩子，嘗試以功課量來計算而非強硬地設定時間，也是一個不錯的方法。

在這個過程中，難免會遇到孩子不配合、自己大動肝火的時候，這很正常，調整步伐，再找方法就可以了。千萬不可追求一步到位，期盼自己一說要求，孩子就馬上能做得很好，只能循序漸進。

原文刊於《晴報》，原題為「安排年幼孩子的學習與生活」。

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