【防潮防霉】西貢村屋浴室木門長菇　浸大教授：徒手清除可致敏感

▲ 住戶指有關菇菌難以清除，令人煩惱。

最近天氣潮濕，不少市民都擔心家中濕氣重，向海的單位更加高危。有住在西貢的住戶指，家中的浴室木門長出一排菇，難以清除，TOPick訪問了浸大生物系教授黃煥忠，他表示由於木材的木質素內含有一種養份有助菇的生長，當門出現腐爛菇則可於一個密封潮濕環境生長，又提醒市民清除時要注意安全，否則有關菇菌可引致敏感。

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租住西貢村屋的楊小姐指，因居所本身近海，已易潮濕，加上浴室因業主是日本人故採日式設計，與廁所分開，而浴室本身無窗及面積細小僅10多呎左右，雖有抽氣系統，但沖涼積水及濕氣多，縱使浴室門已有掛著塑膠浴簾防被水不停噴濺，但門腳底仍常遇潮濕環境，相信是致生菇的原因。

楊小姐又指，在該村屋已住一年，兩個月前掀開浴簾時首次發現門底生菇，當時剷走一次：

估唔到都只係兩個月時間，又見到生出咁多隻菇，見到都毛管戙，我諗要與業主商量如何長遠根治問題。

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可能不少家庭都有此情況，在一些比較潮濕的位置發現「菇跡」，ＴOPick就此訪問題了浸會大學生物系教授黃煥忠，他解釋由於木材的木質素含一種很好的養份讓菇生長於此，如居所周邊環境為郊外或附近有草地，於空氣出現菇的胞子情況較多。當胞子黏到門上即有機會讓菇生長，此情況較易發生在新界的郊外地區，市區的機會較少。他又指，菇其實與霉菌一樣，只是前者較為常見。

舉例楊小姐的情況，由於浴室的門生菇的機會較高，因洗澡時木門會吸收熱水內的蒸汽，以致木門出現水分；當門出現腐爛，菇或會於門的下方生長：

如果菇的胞子在潮濕環境下，依附在已腐爛的木材上會容易發芽！

黃煥忠又提醒市民千萬不要吃門上的菇，也不要用手觸摸菇，如人體吸入胞子亦有有機會令人敏感，必須需戴上手套移除門上的菇。以及保持浴室及廁所清潔通爽。他提到門的「角位」較易積聚水氣，因此其發霉的機會較大，加上菇會有機會在剷走後再生，直至有機物質全部被破壞，最好「先扇灰再上油漆」，修補門已腐爛的位置。

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記者：郭詩詩