【新冠肺炎】法領館：3月13日起法德3區﹑意大利及北海道赴港者須強制隔離14天

▲ 法國駐港總領事館公布，3月13日午夜起，法德3區﹑意大利及北海道赴港者須強制隔離14天。（經濟日報資料圖片）

新冠肺炎疫情在全球蔓延， 行政長官林鄭月娥今日（10日）表示，爭取今日內公布，需接受進一步衞生檢疫限制的國家或地區。 法國駐港領事館今日下午在官網率先披露，港府將於周五（13日）午夜起，規定法國及德國個別地區﹑日本北海道及意大利全國抵港的人士，須接受強制隔離14天。

法國駐港總領事館公布，接獲港府通知，從3月13日午夜起，所有抵港前14天內曾到訪法國勃艮第 - 弗朗什 - 孔泰（Bourgogne-Franche-Comté ）及大東部（Grand Est ）的人士，須送往政府指定檢疫中心隔離14天，有關人士不可選擇家居隔離。

法國駐港總領事館續指，同類措施亦適用於從德國北萊茵 - 威斯特法倫州（North Rhine-Westphalia region） ﹑意大利全國及日本北海道赴港的人士，措施生效日期亦是3月13日。

意大利駐港總領事館亦在官網發出通告，指已接獲港府通知，周五凌晨起，所有抵港前14天內到過意大利的人士，不論到過哪個地區，都需要在政府檢疫中心接受為期14天的強制隔離安排，旅客不能在家中或酒店隔離。

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記者：陳曉瑩