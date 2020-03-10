【新冠肺炎】新增5名確診患者出院　東區醫院80歲患翁有好轉但仍危殆

▲ 醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻指第89宗個案情況仍危殆。（ 車耀開攝）

疫情未止，衞生防護中心今日新增3宗確診個案，累計至今已有119宗確診及疑似個案。醫管局今日再多5名確診患者出院，至今已有65名患者出院；仍留醫的51人中，1人危殆、2人嚴重。

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醫管局總行政經理劉家獻表示，現時確診119宗確診及疑似個案，至今64名確診及1名疑似患者出院，昨日新增5名患者出現，包括第73宗、75宗、86宗、87宗、96宗個案。

現時仍留醫51名確診患者中，當中第89宗個案情況仍然危殆，2人情況嚴重，分別為第26宗個案及第72宗個案，餘下48名患者情況穩定。

劉家獻解釋，第89宗確診的80歲男患者正留醫東區醫院，入院時情況已一般，已需氧氣輔助治療，及後亦需戴上氧氣罩，但毋需插喉，及處方抗病毒藥物治療，已見情況慢慢好轉，惟仍未可脫離危殆情況。

他稱，現時出院患者中，有22人已覆診，另有21人將於今個星期內覆診。醫管局現時已開954張負壓病床，使用率為34%，507間負壓病房，使用率達53%。

責任編輯：陳正怡