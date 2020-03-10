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【口罩供應】卓悅防疫套裝再返貨$298起　全線分店發售

精明消費 17:14 2020/03/10

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熱門 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向

卓悅一批抗疫優惠套裝返貨。

新冠肺炎疫情持續，卓悅今日（10日）在Facebook專頁宣布，一批抗疫優惠套裝返貨，卓悅VIP會員可用優惠價購買抗疫套裝。

抗疫優惠套裝O　$298/套，建議價$449

  • DAIEI 三層不織布PM2.5口罩30個 (女士用) PFE獨立包裝
  • HATTORI 清潔除菌濕紙巾 20張
  • yuner 免洗消毒搓手液 100ml (含75%食用級酒精) 1支
  • I.Skin Focus 摩洛哥堅果油精華面膜 25ml (韓國製) 2片裝
  • YUMEI 濟州礦物泉水噴霧 300ml (韓國製) 或 Dr. Schafter環保舒緩冰泉噴霧 300ml (瑞士製) 1支
  • Ferrero Rocher 金莎朱古力 30粒裝

抗疫優惠套裝P　$398/套，建議價$722

  • DAIEI 三層不織布PM2.5口罩30個 (女士用) PFE獨立包裝
  • Dr. Schafter 蟲草激活細胞眼霜 (瑞士製) 20g 1支 ✨Keep住電眼 黑眼圈 Bye Bye✨

優惠套裝數量有限，售完即止，付款前必須出示卓悅VIP會員卡，大家可以下載卓悅APP申請成為卓悅VIP會員享用優惠價。

卓悅門市地址：https://bit.ly/37BBz47(上水新豐路、沙頭角及澳門分店除外)

責任編輯：王芷瑩

疫情 肺炎 新冠肺炎 武漢肺炎

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