【口罩供應】卓悅防疫套裝再返貨$298起 全線分店發售
精明消費 17:14 2020/03/10
新冠肺炎疫情持續，卓悅今日（10日）在Facebook專頁宣布，一批抗疫優惠套裝返貨，卓悅VIP會員可用優惠價購買抗疫套裝。
抗疫優惠套裝O $298/套，建議價$449
- DAIEI 三層不織布PM2.5口罩30個 (女士用) PFE獨立包裝
- HATTORI 清潔除菌濕紙巾 20張
- yuner 免洗消毒搓手液 100ml (含75%食用級酒精) 1支
- I.Skin Focus 摩洛哥堅果油精華面膜 25ml (韓國製) 2片裝
- YUMEI 濟州礦物泉水噴霧 300ml (韓國製) 或 Dr. Schafter環保舒緩冰泉噴霧 300ml (瑞士製) 1支
- Ferrero Rocher 金莎朱古力 30粒裝
抗疫優惠套裝P $398/套，建議價$722
- DAIEI 三層不織布PM2.5口罩30個 (女士用) PFE獨立包裝
- Dr. Schafter 蟲草激活細胞眼霜 (瑞士製) 20g 1支 ✨Keep住電眼 黑眼圈 Bye Bye✨
優惠套裝數量有限，售完即止，付款前必須出示卓悅VIP會員卡，大家可以下載卓悅APP申請成為卓悅VIP會員享用優惠價。
卓悅門市地址：https://bit.ly/37BBz47(上水新豐路、沙頭角及澳門分店除外)
責任編輯：王芷瑩