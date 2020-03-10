【鑽石公主號】一名鑽石公主號確診港人　出院返港後再驗出病毒

▲ 鑽石公主號確診患者康復後返港仍驗出病毒，她住在堅尼地城澤安閣。（車耀開攝）

衞生防護中心今日（10日）下午公布3宗確診個案，另外一名鑽石公主號康復港人，返港後再驗出病毒。

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衞生防護中心中心傳染病處主任張竹君指出，一名曾經在鑽石公主號確診的31歲女患者，她在2月18日確診，是一名免疫力較低的長期病患，在日本接受治療後，在3月4日及3月6日化驗結果曾經陰性，之後乘坐NH811返港。3月9日到瑪麗醫院覆診，院方再抽取樣本化驗，發現患者對病毒呈陽性反應，她住在堅尼地城海旁澤安閣。

▲ 堅尼地城海旁澤安閣，保安用消毒紙巾清潔.。（車耀開攝）

另一名從外地返港的人士在3月9日確診，曾乘坐CX320到香港，之後轉乘的士去深圳灣口岸，要追蹤個案。至於一宗泰國確診個案，收到泰國消息，發病個案是3月3日，與之前的報告日子不同，中心會跟進更新及更進密切接觸者。

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責任編輯：伍瑋瑋