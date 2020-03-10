【鑽石公主號】鑽石公主號確診港人返港再發現病毒 專家：非二度感染

▲ 鑽石公主號確診患者康復後返港仍驗出病毒，她住在堅尼地城澤安閣。（車耀開攝）

衞生防護中心今日（10日）下午公布3宗確診個案，另外一名鑽石公主號康復港人，返港後再驗出病毒。

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衞生防護中心傳染病處主任張竹君指出，一名曾乘搭鑽石公主號的31歲本港女子，於2月18日確診，本身有免疫力較低的長期病患，在日本接受治療後，在3月4日及3月6日化驗結果對新冠肺炎病毒呈陰性，之後乘坐NH811航班返港。

患者返港後於3月9日到瑪麗醫院覆診，發現腎臟有問題，院方再抽取樣本化驗，證實對病毒呈陽性反應。患者與父親、哥哥及外傭居堅尼地城海旁澤安閣。

▲ 堅尼地城海旁澤安閣，保安用消毒紙巾清潔.。（車耀開攝）

張竹君解釋，因應患者有長期病患，已知帶病毒期或較一健康人士長，惟強調檢出對病毒呈陽性反應，或因快速測試敏感度太高，不代表真正帶病毒。

另一名從外地返港的人士在3月9日確診，曾乘坐CX320到香港，之後轉乘的士去深圳灣口岸，要追蹤個案。至於一宗泰國確診個案，收到泰國消息，發病個案是3月3日，與之前的報告日子不同，中心會跟進更新及更進密切接觸者。

感染及傳染病專科醫生曾祈殷估計，日本如僅為患者抽呼吸道或鼻腔樣本作病毒測試，而非檢驗患者血清是否已產生抗體，有機會出現假陰性情況，強調並非出現二度感染。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌則指，內地最新研究揭康復患者平均留院12天，惟仍檢測對病毒呈陽性反應長可長達35日，認為與快速測試敏感度高有關，即使檢出帶病毒亦可能已非活躍，認為只要病人未見症狀，就不屬受感染，毋需過份擔心。

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記者：伍瑋瑋、陳正怡