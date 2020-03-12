【高鈉陷阱】高鈉易水腫血壓升　即食麵烏冬麵類鈉含量高低【蝦子麵 河粉 米粉 公仔麵】

▲ 蝦子麵的鈉含量比即食麵更邪惡，進食高鈉食物易水腫及血壓升。

新冠肺炎疫情持續，市民減少外出進餐次數，改為在家煮食。不少人會貪方便煮公仔麵及烏冬等麵類，但其實不少即食麵類鈉含量都非常高，過量的鈉會增加患上高血壓、中風和心血管疾病的風險，亦容易引起水腫！

蝦子麵鈉含量高過公仔麵

根據食安中心「全城減鹽減糖」Facebook過往的帖文，比較了8款常見的麵類，以100克份量、未加調味料計算每一款的鈉含量。當中以蝦子麵鈉質含量最驚人，達1480毫克。金邊粉、河粉及烏冬鈉含量亦分別有160、114及90毫克。參考食物安全中心資料，公仔麵鈉含量亦達1,144毫克。

世界衞生組織建議，健康的成人（16歲或以上）每日應攝入少於2,000毫克的鈉，即約1平茶匙（5克）的鹽，有助防止高血壓並降低心血管疾病、中風和冠心病的風險。按此標準，100克蝦子麵及公仔麵均已超過每日建議攝取量的一半。

綜合資料後，各麵類鈉含量（每100克分量）如下：

麵類 每100克鈉含量 蝦子麵 1,480毫克 公仔麵 1,144毫克 金邊粉 160毫克 河粉 114毫克 烏冬 90毫克 全蛋麵 24毫克 通心粉 5毫克 意粉 5毫克 米粉 0毫克

長期進食高鈉食品會水腫

營養師黃凱詩曾指出，長期進食高鈉食品，會容易使水份積存體內，出現「水腫」。若鈉是從味精而來，進食後會感到口渴。長期攝取鈉會引致高血壓、增加患心血管疾病的風險。

註冊營養師李德勝之前接受TOPick訪問時表示，鈉本身有鎖水作用，攝取過多鈉質易引起水腫、血壓上升，對高血壓人士尤為影響。他續說，來自天然食品的鉀質如香蕉等，則有排水的作用，將身體毒素排走，與鈉質互相平衡體內水份及血壓。

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煮食方法影響攝取量

李德勝又解釋，蝦子麵中的蝦子屬醃製食品，製作過程中亦會加入鹽作調味，而防腐劑和添加劑等亦含有鈉成分，變相增加其鈉含量。以100克分量來計，吃3包蝦子麵就就已經超過每日建議鈉攝取量。麵食的煮食方法亦會影響攝取量：

用湯麵的方式煮麵而不喝湯，比撈麵、炒麵更好，可避免直接攝取鈉質。

他建議市民購買麵食時，要留意營養標籤上的成分，例如谷氨酸鈉（即MSG或味精）、氯化鈉（食鹽）等都含有鈉。市民購買時亦要留意營養素含量單位，例如「每100克/毫升」、「每包裝」或「每食用份量」，數字有可能會令市民誤解。

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責任編輯：徐穎彤