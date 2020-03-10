【消毒指南】病毒於手機表面可存活24小時　蘋果Apple官方推手機消毒指南

▲ Apple美國官網早前更新了產品清潔指南，提醒用戶可用70%的酒精紙巾等擦拭產品上的無孔表面。

手機含菌量比馬桶高的消息不時耳聞，加上正值新冠肺炎疫情肆虐，手機表面會殘留病毒，但如何消毒才不會損害手機的零件。Apple美國官網早前更新了產品清潔指南，提醒用戶可用70%的酒精紙巾等擦拭產品上的無孔表面，當中包括iPhone。

過去曾有專家指，由於病毒傾向停留在光滑的表面，因此病毒在手機螢幕能夠存活24小時。不過，Apple過去就曾警告用戶勿使用75%酒精擦拭手機表面，以免螢幕保護膜遭破壞。

隨着新冠肺炎疫情爆發，Apple美國官網則更新相關的產品清潔指南，當中建議用戶可使用70%酒精或高樂氏（Clorox）消毒紙巾輕輕擦拭產品堅硬、無孔的表面，如螢幕、鍵盤或其他外殼等。

不過，指南亦指出此處的「表面」不包括織品或皮革類，也警告用戶切勿使用漂白水來擦拭產品，也避免使開孔處潮濕或將產品浸入任何清潔劑中。至於用戶在清潔iPhone時，Apple亦有以下建議：

不要直接噴灑酒精溶液於手機上；



不要使用噴霧器、溶劑或研磨劑；



需使用柔軟、微濕、不起毛絮的布（例如拭鏡布）來擦拭。

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責任編輯:羅嘉欣