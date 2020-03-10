【呼吸Plan】呼吸Plan入市買豪宅首3年免息免供　香島業主持貨不足4年勁蝕130萬

▲ 呼吸Plan變攞命Plan，香島業主勁蝕130萬離場。

新冠肺炎疫情持續肆虐，對樓市影響深遠，有消息指，筲箕灣的樓盤香島3座高層A室單位，實用面積1,175平方呎，業主2,780萬易手，帳面微賺11萬，但實際勁蝕130萬，呼吸Plan變攞命Plan。

市場消息指，原業主於2016年10月以2,769萬元連車位購入單位，並以俗稱「呼吸Plan」入市，即由發展商旗下財務公司「包按」，提供八成半按揭，兼且首3年免供免息，買家由第4年起供款，定息2.75%，其後全期按滙豐銀行的港元最優惠利率（P）計算。

市場消息指，業主原叫價約2,900萬元，但經議價後，減價120萬元，終以2,780萬元易手，實用呎價23,660元。雖然原業主是次轉手，帳面微賺11萬元，惟計及佣金及釐印費等開支，料實際損失約130萬元。

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何謂呼吸plan？

所謂的「呼吸Plan」，是指只要買家是「有呼吸的」，無須通過壓力測試或提交入息證明，發展商旗下財務公司會以高息貸款向買家提供高成數的按揭。

審批標準

置業時，銀行按揭的審批標準最嚴謹，現時銀行審批按揭會考慮3樣要項：入息比率、職業的穩定性及信貸紀錄。而當中最易申請按揭的職業包括公務員、專業人士（如醫生、律師、會計、測量師）、穩定入息者（教師、行政人員、文員）；最難申請則為自僱人士（手作店主、補習老師）、的士司機、小販、浮動薪金人士（如保險經紀、地產經紀）。

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至於「呼吸Plan」的審查非常寬鬆，毋須出示入息證明。發展商旗下的財務公司會以高息貸款，為首期不足但又想入市的買家提供一按二按。在政府未放寬按揭保險計劃前，假設購買一間600萬樓宇，如向銀行按揭至少要有4成首期，即240萬；向發展商「包按」，則可以做到8成按揭，首期僅需120萬元。

不過，買家要注意，發展商按揭利息一般只有首3年有優惠，之後就會上升，大幅拋離正常銀行利率，如美國再加息，香港最優惠利率（P）更會進一步上升，屆時買家的負擔將會更大，如有需要亦可考慮轉按。

責任編輯：王俊賢