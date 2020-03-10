騙徒借政黨名義訛稱賣口罩　苦主相識十年損失過百萬

▲ 女事主(右)被騙220萬，更因此負債，促請警方徹查事件。

口罩供應持續緊張，相關騙案急增。有政黨接獲從事貿易的苦主求助，指有相識超過10年的同行訛稱民建聯及工聯會有向其取貨，事主深信貨源可靠，先後支付220萬元購買220萬個口罩，但遲遲未能收到口罩，懷疑對方是詐騙集團一員，已報警處理。協助事主的民建聯立法會議員葛珮帆澄清，該黨及工聯會均無與該人士購買口罩，籲市民如聽到有人自聲出售口罩予政黨應查詢清楚。

事主之一黃小姐（化名）從事貿易生意，認識同樣從事貿易的X小姐已逾10年，一直覺得對方形象好及可信。X小姐在2月16日稱有口罩出售，事主訂購了2000盒，並約好於3月10日收貨。對方稱需當日過數，事主當日便支付6位數字金額。

2日後，X小姐再次聯絡事主，進一步聲稱曾任職議員助理，工聯會及民建聯九龍東支部，乃至酒店等其他行業都有向其購買口罩，又稱明愛學校已訂購約1萬個口罩，更傳來網上對話圖片給事主作證據。對方又聲稱有與工聯會榮譽會長陳婉嫻開會，稱會簽律師文件以作保障，兩個政黨亦已簽署，事主深信對方所言屬實，故在上月25至28日再向對方訂4萬盒口罩，再支付200萬元。

直到收貨日期時，X小姐致電聲稱貨期有問題，未幾更稱自己亦懷疑受騙，同日下午已報警，不足數天後聲稱警方已將一名女疑犯拘補，該女子直認不違，更稱已將錢全數輸清。X小姐一直告訴事主正想辦法處理事件，聲稱有與政黨開會，但當事主要求一同出席會議時卻遭拒，對方又突然建議她尋求一名葵芳區姓陳的區議員協助。事主覺得對方前言不對後語，懷疑X小姐是騙徒的同伙。

事主在本月7日報警，2月9日約見葛佩帆求助。葛珮帆澄清，民建聯並無「東九龍支部」，黨內亦無人與x小姐購買口罩；向陳婉嫻查詢後，陳亦表示無與x小姐開會及買口罩。葛呼籲，市民如欲購買口罩等防疫用品，應提高警覺，不要輕易付款轉帳，堅持「一手交錢一手交貨」，如有人聲稱會出售口罩給民建聯，應向民建聯查詢。

截止3月4日，警方共接獲1053宗有關網上社交平台購買口罩的騙案，涉及金額約3,600萬港元。

記者：胡靜嫻