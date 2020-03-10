【新冠肺炎】衞生署轄下診所將收集私家醫生病人求診樣本　稍後會公布收集診所名單

▲ （車耀開攝）

新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心日前擴展「加強化驗室監察計劃」至私家醫生或醫院，惟私家醫生反應一般。衞生防護中心傳染病處主任張竹君稱，將安排衞生署胸肺科診所及社會衞生科診所設收集箱，予求診私家醫生的病人翌日取樣本後，可交予設有收集箱的診所，再轉交衞生署化驗。

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她今日見傳媒交代疫情時主動提及有關計劃，坦承計劃擴展至今，僅從私家診所收集得單位數目樣本，故作出有關安排，強調收集箱會設於衞生署轄下的胸肺科診所及社會衞生科診所，而非醫管局門診。

張竹君解釋，病人求醫取樣包妥後，可於每日下午1時前放入收集箱，及後再由診所轉交衞生署化驗；強調署方現正整理有關名單，期望各區亦有收集箱，料有10多、20間轄下診所設收集箱，今晚將將向私家醫生發信交代診所名單，並於後日正式開展。

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責任編輯：陳正怡