新民黨立法會新界東初選 公民力量派2人挑戰容海恩

▲ 公民力量林宇星（右二）和陳志豪（左二），與容海恩競逐新民黨新界東初選。（陳宛彤攝）

新民黨和新界東地區政黨於上屆立法會選舉前「聯姻」，結果成功捧出當時無從政經驗的容海恩當選。轉眼間，今年9月又到立法會換屆選舉，新民黨亦首次舉行初選，公民力量林宇星和陳志豪今日（10日）報名，挑戰同日報名的現任立法會議員容海恩。

身兼新民黨副主席的公民力量主席潘國山，今日陪同林宇星和陳志豪，到新民黨總部報名， 指新民黨設初選為一個進步，希望透過初選展示優點，表述地區服務理念。

林宇星表示，新民黨於新界東的地區樁腳主要為公民力量成員，但有部份公民力量成員非黨員，經討論後認為透過參選，表達公民力量的政治論述，而公民力量過去路線偏向基層，由下而上倡議，以及重視地區持份者聲音，過去有部份議題立場與新民黨有別，認為可借初選爭取共識。

陳志豪認為初選屬進步，強調尊重初選機制，相信新民黨及公民力量會全力支持勝出初選人士，又透露容海恩已經報名初選。

對於公民力量推薦新人參選，潘國山未有回應是否不滿容海恩，強調是開放及鼓勵更多參與。而退出新民黨的公民力量成員黃宇翰稱，派員參加初選是向支持者提供更多選擇。