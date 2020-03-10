  • 25°C
香港時間 : 2020310日 (週二) 18:46
靚太生活雜誌

會員專區

專題:醫·健

熱門關鍵字 : 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

新民黨立法會新界東初選 公民力量派2人挑戰容海恩

政治 18:14 2020/03/10

分享：

熱門 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向

公民力量林宇星（右二）和陳志豪（左二），與容海恩競逐新民黨新界東初選。（陳宛彤攝）

新民黨和新界東地區政黨於上屆立法會選舉前「聯姻」，結果成功捧出當時無從政經驗的容海恩當選。轉眼間，今年9月又到立法會換屆選舉，新民黨亦首次舉行初選，公民力量林宇星和陳志豪今日（10日）報名，挑戰同日報名的現任立法會議員容海恩。

身兼新民黨副主席的公民力量主席潘國山，今日陪同林宇星和陳志豪，到新民黨總部報名， 指新民黨設初選為一個進步，希望透過初選展示優點，表述地區服務理念。

林宇星表示，新民黨於新界東的地區樁腳主要為公民力量成員，但有部份公民力量成員非黨員，經討論後認為透過參選，表達公民力量的政治論述，而公民力量過去路線偏向基層，由下而上倡議，以及重視地區持份者聲音，過去有部份議題立場與新民黨有別，認為可借初選爭取共識。

陳志豪認為初選屬進步，強調尊重初選機制，相信新民黨及公民力量會全力支持勝出初選人士，又透露容海恩已經報名初選。

對於公民力量推薦新人參選，潘國山未有回應是否不滿容海恩，強調是開放及鼓勵更多參與。而退出新民黨的公民力量成員黃宇翰稱，派員參加初選是向支持者提供更多選擇。

撰文 : 傅流螢

相關文章

立會議員容海恩1100萬購灣仔單位 業主蝕讓130萬
10:09 2019/09/24
立會議員容海恩1100萬購灣仔單位 業主蝕讓130萬
【辭職羅生門】容海恩丈夫袁彌昌辭政策顧問　葉劉淑儀轟無貢獻：係我炒佢
12:59 2019/08/29
【辭職羅生門】容海恩丈夫袁彌昌辭政策顧問　葉劉淑儀轟無貢獻：係我炒佢
【新冠肺炎】口罩難求　容海恩機場迎5萬口罩抵港
18:12 2020/02/16
【新冠肺炎】口罩難求　容海恩機場迎5萬口罩抵港
選舉 立法會 立法會選舉 容海恩 新民黨

最高瀏覽

【法證先鋒IV】Elaine自爆懷Louis骨肉　Queen姐疑狠心殺負心男被捕
18:19 2020/03/08
【法證先鋒IV】Elaine自爆懷Louis骨肉　Queen姐疑狠心殺負心男被捕
【法證先鋒IV】黃心穎戲份被剪剩背影做「背角」 湯洛雯接替演徐意大受好評
14:01 2020/03/09
【法證先鋒IV】黃心穎戲份被剪剩背影做「背角」 湯洛雯接替演徐意大受好評
【靚基因】李麗珍女兒與陳法拉撞樣　星二代許倚榕遺傳父母藝術細胞拒入娛圈【多圖】
13:30 2020/03/09
【靚基因】李麗珍女兒與陳法拉撞樣　星二代許倚榕遺傳父母藝術細胞拒入娛圈【多圖】