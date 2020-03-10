【口罩供應】DSE考生質疑考評局派有黃點過期口罩　教育局：口罩由物流署提供

▲ 有DSE考生收到口罩時發現背面多處有黃點，質疑口罩是否已過期。

新冠肺炎肆虐，全城市民外出都會戴上口罩。教育局局長楊潤雄早前表示，教育局已為應屆DSE中學文憑試考生準備50萬個口罩，由學校到考評局領取再分發給考生。惟有網民爆料，指有考生收到口罩時發現背面多處有黃點，質疑口罩是否已過期。

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有網民在Facebook群組發帖，指從學校取得考評局派發的口罩，發現口罩背面多處有黃點，質疑考評局派發過期口罩。此外，有一名DSE考生在Facebook公開，指自己拿到的口罩物料單薄，同時附上兩張口罩照片。其中一張照片可見，口罩剪開時確有3層，但質料相當單薄。

▲ 有DSE考生在Facebook公開，指自己拿到的口罩物料單薄。（圖片來源：Neko Na授權使用）

立法會今天召開衛生事務委員會特別會議，教育界議員葉建源在會上表示，引述有關考生收到發黃口罩事件，詢問口罩是否過期。而教育局首席教育主任陳展桓回應時指，口罩其實是由物流署提供，教育局會與物流署了解事件。

考評局：沒有口罩生產地、規格資料

TOPick今日曾向考評局查詢事件，考評局回覆指，考評局規定2020年文憑試考生在試場須配戴外科口罩以預防感染，為支援考生，教育局為所有學校考生提供外科口罩，並由考評局向學校分發，再由學校隨准考證派發予學校考生。

考評局並沒有該批外科口罩的生產地、規格等詳細資料。考評局又指，如考生對獲發的外科口罩質素有疑問，可聯絡所屬學校並向考評局反映及跟進。

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教育局早前宣布，應屆DSE中學文憑試將會如期舉行。教育局局長楊潤雄最近亦表示，為DSE考生準備的口罩已經凖備就緒，總數達50萬個。

由3月5日起，各中學分批到考評局領取准考證及口罩，之後在分派准考證時，按考生的考試日數派發相應數量的口罩。至於自修生在收到考評局郵寄的准考證後，亦可於3月16日起，憑證向考評局領取相應數量的口罩。

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責任編輯：陳昊淋