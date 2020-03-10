【口罩防潮】天氣潮濕口罩受潮影響過濾效能　醫生教分口罩受潮特徵+防潮法

▲ 醫生教分口罩受潮特徵及防潮法。

新冠肺炎蔓延全球，港大微生物學系講座教授袁國勇早前表示要有心理準備今年底前天天戴口罩，不少市民繼續搶購口罩作儲備。不過，香港潮濕天氣將至，購買多盒口罩儲備時亦應注意防潮，以免口罩受潮後失去防護效能。醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超接受TOPick訪問時表示，要分辨口罩有沒有受潮，可以看口罩的內層，另也分享口罩防潮貼士。

口罩受潮會影響過濾功能

梁醫生指，口罩中間的過濾層是無紡織布，該種纖維料並非只靠其本身的密度過濾、攔截較小的微粒，反而是靠靜電效應。如果口罩濕了或受潮，便會影響靜電效應，令口罩喪失過濾功能。即使濕了後又變乾，也會影響部份結構。

如何分辨口罩有無受潮？

梁醫生表示，可透過看口罩內層分辨，例如內層變形、摺起、皺起、有污點、有漬、失去正常顏色、結構、或口罩內層模樣有少許改變，這可能代表內層已經受潮，後來再變乾，導致口罩有改變。

如內層有改變、有漬、明顯與其他位置不同、失去正常顏色、結構就要小心。

口罩防潮貼士

梁醫生表示，假如口罩有獨立包裝，因為密封所以存放1、2年濕氣也不易進入。假如口罩開封過，或非獨立包裝的口罩，就容易受潮濕影響，建議最好將非獨立包裝的口罩，以及正開封使用的口罩用密封的保鮮袋保存。如有防潮箱、防潮珠，也可將口罩放入面，令口罩保持乾爽。

記者：楊宛茜