【廁紙之亂】盲搶廁紙襲英國　夾公仔機放廁紙媽媽DIY環保紙巾

▲ 受到新冠肺炎影響，英國民眾恐慌地搶購生活用品廁紙，演變成出現DIY及夾廁紙。

新冠肺炎肆虐全球，各地除了出現搶購口罩、消毒搓手液等防疫用品，連食米、廁紙等都成為盲搶的目標，截至今日（10日）英國有321宗確診個案，其中5人死亡，當地亦造成一股「盲搶炎」，出現「廁紙之亂」。

據英國《每日郵報》，約克郡布里德靈頓（Bridlington）一間遊戲機中心門外擺放了一部夾公仔機，機內的不是毛毛公仔，而是一卷卷廁紙，變成了「夾廁紙機」，吸引不少大人及小朋友圍觀，一次過入1英鎊可玩4次。

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夾公仔變夾廁紙

34歲的Eddy Chapman 是「Chapmans Fundland」遊戲機中心的經理，他指夾廁紙不是想賺錢，而是希望民眾輕鬆下，不要過度恐慌盲搶廁紙。

我認為大家恐慌性購買衛生紙令人生厭，因此想出了這個主意，希望能讓人們冷靜下來。

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媽媽DIY可重用紙巾

另一方面，有位英國媽媽Eloise Jane Marsh忽發奇想，見廁紙被瘋狂搶購，一於DIY另類可重用的環保紙巾，更開放購買，一卷布製的卷紙50英鎊（約510港元）另加郵費。在3月6日，其Facebook發帖，表示自製了「可重用廁紙」，不用煩惱搶購廁紙。

▲ 英國有名媽媽在網絡出售自己製作的可重用廁紙。（圖片︰Eloise Jane Marsh's facebook ）

其所謂「可重用廁紙」由12塊裁剪成正方形的小毛巾組成，每塊布廁紙可用鈕扣連接，用多少就拆多少。概念如同尿布代替紙尿片，清洗乾淨該廁紙後，重新拼接起來就能夠重複使用。Eloise 極力推銷︰

可洗、可重複使用的無紙廁紙由華麗布料製成，可以使浴室更加漂亮！

有網民表示不實用，有感DIY者是開玩笑，留言表示用完誰去清洗、環保但噁心、寧願每次如廁後沖身洗澡等。

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責任編輯︰顏紫燕