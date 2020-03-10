【戀上女傭】5孩富商背空姐太太偷食女傭　拍「共浴照」誤傳妻子揭發婚外情

▲ 台灣一名富商背著曾任空姐的妻子，偷食家中的女傭被揭發。

外傭入屋，有機會成最強小三！台灣一名富商爸爸與曾任空姐的妻子結婚20年，育有5名子女，10年前開始僱用一名越南籍女傭，負責家中的清潔工作。富商與女傭其後愈走愈近，富商更經常帶同女傭出席宴會，更送名牌手錶討好對方。富商某日不小心將兩人的「共浴裸照」傳給妻子，令兩人的不倫戀曝光。

據台灣傳媒報道，坐擁200個物業或土地、身家達4億台幣（約1億港元）的陳姓富商，來自台灣新竹，與曾任空姐的妻子結婚逾20年，育有5名子女。由於陳姓富商要專注管理物業，常獨自一人留在新竹的住所，直至2013年才接小女兒一起同住。

2010年起，陳姓富商僱用了一名越南籍女傭花花（化名）負責家居清潔，後來更幫忙照顧小女兒。

出雙入對送名錶討好

據陳姓富商的妻子指控，丈夫與花花經常結伴旅遊，除了到酒店開房，還會去高級餐廳用膳，更出雙入對出席很多宴會，二人形同夫妻，丈夫還送過價值30萬台幣（約7.8萬港元）名牌錶討好花花。妻子早已懷疑二人有染，感到相當痛苦，長期失眠。

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直至某天，富商不小心傳送了與花花的「共浴裸照」給妻子，令妻子大受打擊，決定控告丈夫通姦要求賠償5,000萬台幣（約1,300萬港元）。

陳姓富商否認通姦指控及送名錶，指花花與他和女兒相處融洽，才經常一起出遊用餐；而酒店訂房則是花花的個人行為。

富商︰付款給女傭一起影裸照

至於「共浴裸照」，陳姓富商辯稱，「自己影」比上網搜尋裸照更好，於是付錢給花花與他一起拍攝多張裸照。他更辯稱，花花的誇張表情只是故弄玄虛而已。

不過，法官認為從「共浴裸照」中，可見陳姓富商與花花全裸站在浴室鏡子前，花花緊閉雙眼、皺起眉心兼微微張嘴，而且上半身向後傾，臀部朝向其下半身，其中1張照片更晃動模糊，確認兩人有性交行為。

故此，新竹地院一審判富商須賠220萬台幣（約57萬元港元），但經上訴後，二審高等法院則改判150萬台幣（約39萬港元）。另外陳妻提出離婚訴訟獲准，富商要賠償她非財產損失1000萬台幣（約259萬元港元），目前二審仍審理中。

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責任編輯︰王明芳