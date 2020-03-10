調查指本港僱主招聘意欲10年來最低　逾8成僱主來季凍結招聘

▲ 調查顯示，打算來季招聘或裁員的本港僱主均有7%，淨就業展望指數為0%，是10年來最差。（陳國峰攝）

本港經濟疲弱，加上新冠肺炎疫情，失業率逐漸上升。跨國人力機構 ManpowerGroup 今日（10日）公佈2020年第二季「就業展望調查」，受訪的440名僱主中， 7%僱主表示來季有意增聘人手，表示縮減人手亦有7%，而83%表示維持不變，來季淨就業展望指數為0%，錄得10年來最低數字。

ManpowerGroup 大中華高級副總裁徐玉珊表示，新冠肺炎蔓延已對多個行業構成影響，尤其是與餐飲、零售及旅遊相關行業，料勞動市場短期內將承受更大壓力，僱主將制定方案如減少每周工作日數、自願減薪及凍薪來維持營運。

她又指，本港經季節性調整的失業率上升至3.4%，顯示就業市場因經濟環境而疲弱，香港僱主預期未來一季招聘意欲是10年來最低。

當中服務業僱主招聘信心大幅減弱，淨就業展望指數錄得0%，較去年同期大跌24個百分點，是16年來最低。徐玉珊解釋，在疫情影響下，今年1月訪港旅客大跌逾半，酒店行業正面臨營運壓力，近期招聘步伐停滯；許多酒店錄得單位數字入住率，員工被要求放無薪假減低成本。而面對租金高企的零售業，亦正以減少營業時間，減薪等縮減成本措施來應對挑戰。

記者：徐紹軒