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【口罩供應】鍾國斌可重用口罩面世　何栢良將作病毒測試

政治 18:43 2020/03/10

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熱門 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向

鍾國斌（圖右）的可重用口罩，將交港大作病毒測試。（梁偉榮攝）

自由黨黨魁、紡織及製衣界鍾國斌早就籌備可重用口罩，上星期成功獲檢測認證，該款口罩清洗60次後仍能防菌。然而，新冠肺炎下人人關注可否防範病毒，鍾國斌稱港大感染及傳染病中心總監何栢良，將就該口罩進行防病毒測試。

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鍾國斌表示，可重用口罩獲兩所關際認可檢測中心認證，清洗60次後仍有效防菌，而他亦將口罩交予何栢良，對方稱使用舒服，民用沒有問題，但就醫療方面給予建議，並於本周準備由港大化驗所檢測口罩原材料，驗證能否防病毒，期望兩周內會有結果。

鍾國斌續指，手頭上有可供生產50萬個可重用口罩的原材料，並已訂購可生產100萬個口罩的原材料，首批會生產2萬個口罩，希望10天內能交貨。由於可重用口罩由人手縫製，現時每人日產50個，冀工人熟識工序後可提升至日產100個，料未來每日可以生產1萬個。

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可重用口罩以100元作訂價，惟鍾國斌稱不作零售，首批2萬個由自由黨榮譽主席田北俊派發，之後的批次會供公司或機構，又形容做法是「劫富濟貧」，會將利潤補貼未能負擔的機構。

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記者：陳宛彤

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