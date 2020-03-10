【口罩供應】教協推會員網上登記抽籤買口罩

新冠肺炎疫情持續，香港教育專業人員協會在Facebook專頁宣布，由於全球口罩貨源一直緊絀及極不穩定，教協正四處搜羅具品質保證、價錢合理的口罩，並決定在疫情期間，將採用抽籤形式供會員購買外科口罩。

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每名持有 有效教協會員證的會員或榮譽會員證的會員，只需網上登記一次，即可參加日後的口罩抽籤，而非先到先得。由於口罩來貨情況不確定，教協將視乎貨源及數量，不定時進行抽籤，並會個別通知中籤會員，並安排取貨及付款。

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由於預料疫情將持續一段時間，教協盼以上安排，能幫助更多有需要的會員。如會員有任何查詢，或網上登記遇到任何困難，歡迎致電3996 1488與教協職員聯絡。

購買須知：

登記抽籤：www.hkptu.org/68379

登記者必須為持有有效教協會員證的會員 或 榮譽會員證的會員。

合資格會員只需於網上登記一次，即可參加日後的口罩抽籤。

由於每次貨源、數量或有不同，而供會員購買的口罩款式、數量、價錢或有不同，教協屆時會把詳情通知中籤者。

請準確填寫購買「成人、中童、小童」口罩的意願，教協將盡力嘗試配合會員意願，惟最終將以口罩貨源、數量及實際情況作決定。

中籤者將獲Whatsapp短訊通知，為簡化購買程序，教協將安排會員「先付款，後取貨」。

會員請按指示到教協旺角、銅鑼灣服務中心或將軍澳中心取貨。取貨時，必須出示教協發出的Whatsapp取貨短訊，並出示有效會員證作核對。

由於口罩數量有限，教協希望更多會員有機會購買口罩，中籤者不能重新登記；曾於2020年2月6日成功在教協購買外科口罩的會員登記將不獲接納，敬請會員體諒。

登記抽籤購買外科口罩措施於2020年武漢肺炎疫情期間生效，直至疫情和口罩供應穩定，才恢復在超市內自由選購，屆時將另行通知已登記會員。

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責任編輯 李志強