【儲錢大法】只儲1蚊硬幣3年半成就第一桶金　YouTuber教5招「無痛儲錢法」

▲ 台灣一名網民將所有1蚊硬幣放入礦泉水樽，3年半來，一共儲錢2.7萬港幣。

不少人沒有儲錢的習慣，更會因為使用信用卡變成每個月為卡數煩惱的月光族，培養儲蓄習慣很重要。近日，有網友在社交媒體分享自己辛苦儲錢的成果，他在最近3年半往6000毫升大的礦泉水樽投下1蚊，成就出「第一桶金」，重量高達400公斤，讓網民紛紛佩服得五體投地。

一名台灣網友在Facebook群組「爆廢公社公開版」發文表示，他終於儲到人生中的第一桶金。他在帖文上載一張圖片，原本用來裝水的6000毫升礦泉水樽變成「豬仔錢罌」，裝滿一蚊台幣，而且數量有8桶。網民花一小時計算，一桶約有1.3萬台幣（約3370港幣），即是3年半一共儲下2.7萬港幣。

硬幣重達400公斤 3年半儲2.7萬港幣

該名網民粗略計算，一桶約1.3萬台幣，以每個1蚊硬幣3.8公克去計算，1桶約49.6公斤，8桶更重達400公斤。他表示，現在將會持續使用這個方法，但硬幣的金額則改為1蚊或10蚊台幣。

網友紛紛大騷儲錢大法

網友看畢紛紛回覆，「好棒，能存下來的錢，才是真正賺到的錢」、「太強大了」及「你除了被行員翻白眼之外還會被後面排隊的人翻白眼」。不過，也有不少網友同樣分享相似的儲錢大法，以礦泉水樽作為最便宜最方便的錢罌。

▲ 不少網民上載不同的儲錢方式圖片。（爆廢公社公開版）

然而，除了上述的儲前方法外，有YouTuber摳摳在自己的頻道推介5招「無痛存錢法」，讓大家輕鬆存錢沒壓力。

1. 365天儲錢法

摳摳介紹，近期網路上很流行的儲錢法就是365天儲錢法，它的規則很簡單，就是1天比1天多儲1元，1月1日儲1元，1月2日就儲2元，知道12月31日時就天儲365元。經過一整年的累積，就能儲下66,795元，她建議同時應搭配日曆或月曆就能多一份提醒。

但是，因為「先甘後苦」在人性上不容易，後來還出現2種變化版本。第一種是「倒365」，以顛倒金額的順序，1月1日儲365元，1月2日儲364元，越越輕鬆。另一種是不設限，有多少就儲多少，但1到365元不能重複，整年下來還是要確實填滿每一格。這2種改版1年同樣能存下66,795元。

2. 52周儲錢法

她解釋，這個儲錢法與「365天儲錢法」類似，只是單位從天變成周，原始版本是第一周儲10元、第二周20元，以每個星期多10元的速度前進，1年下來可儲到13,780元，網上有不少相關表格可印下來當提醒，也可視收入提高存錢的倍數。

3. 零存整付法

她表示，這個「零存整付」和銀行定存的概念不同，意思是指用整數的鈔票付錢，把零錢儲下來，不管吃飯、購物、買飲料都用大鈔結帳，剩下的零錢就全部存起來。

4. 136分配法

摳摳指，這個方法就是不管你薪水有多少，每月強迫把其中的30%存下來，其他70%則用在生活、娛樂、保險、投資等花費上。

5. 轉帳法

但是，儲錢最重意志力，假設每月想儲下3成薪水，一到出糧日就把錢從出糧戶口轉到其他的銀行戶口，更可將儲錢專用的存折、提款卡放入保險箱或交給信任的家人保管，務必做到「只進不出」。

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責任編輯：王俊賢