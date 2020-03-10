何雁詩婚前出新歌鼓勵追夢　MV邀「御用惡人」黃文標合作獲益良多

▲ 何雁詩MV邀黃文標合作。

將在年底跟鄭俊弘結婚做新娘子的何雁詩（Stephanie），早前離開舊唱片公司，以獨立歌手身份出歌，何雁詩將推出新歌《致有夢想的人》，日前拍MV，更邀來TVB御用惡人黃文標做男主角，表達夢想的可貴。

首次以獨立歌手身份出歌拍MV，何雁詩表示感覺好神奇。

她稱：「好多以前不識做或者不知要做的事情，都需要自己學習去完成。由小事如整graphics、剪片，到大事如傾價錢、簽contract、發行等等，大多都是我第一次接觸，雖有挑戰性，但我學到的實在太多。」

▲ 何雁詩親力親為拍MV。

她希望借《致有夢想的人》鼓勵追夢：「我最鍾意一句歌詞是『有夢想的人，拒絕不可能』，我希望用此座右銘去繼續我的音樂路，將本來自己覺得無可能的事情逐個擊破。」

MV方面，何雁詩除擔任幕前，亦參與幕後部分如構思畫面、故事大綱、更笑道還有book場地。

她指：「故事靈感來自最近一次我叫外賣的一個意外。好榮幸找到黃文標先生這位前輩黎擔演MV男主角。」

▲ Stephanie新歌講追夢的可貴。

Stephanie稱係構思大綱時，一直幻想主角必須是好貼地的一個人，故想起標哥。「加上標哥演技十分十分十分好，實在幫MV增添好多色彩。」

她又說今次可以和相識已久的Cousin Fung 合作：「由他度身訂造這首歌給我。一齊構思時候，我們重看了十年前的一些演出，希望做這歌勉勵自己或任何曾經有夢想的人。可能感覺良多，我第一次係錄音室忍不住喊，結果大家早收工。」