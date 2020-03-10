【口罩供應】莎莎再有消毒產品返貨 6款消毒搓手液供會員以積分換購
精明消費 19:03 2020/03/10
新冠肺炎疫情持續，莎莎香港今日（10日）在Facebook專頁宣布，精選多款消毒產品供會員以積分換購，貨量有限，先到先得，售完即止。
【口罩防潮】天氣潮濕口罩受潮影響過濾效能 醫生教分口罩受潮特徵+防潮法
韓國sasatinnie 酒精搓手液 500ml
換購價200分 + $42/件 （售價$59）
- 乙醇濃度62%
- 殺菌達99.9%
- 經測試能殺滅大腸桿菌、金黃葡萄球菌
- 含透明質酸、甘油保濕成份
韓國Cellapy 護膚酒精搓手液25ml
換購價500分 + $5 （售價$10）
- 乙醇濃度62%
- 殺菌達99.99%
- 含透明質酸、蘆薈等保濕成份
- 韓國KFDA認証
Opal澳寶 抗菌免洗搓手液/ 抗菌消毒噴霧
50ml裝換購價：500分 + $10 （售價$12.9）
95ml裝換購價：500分 + $12 （售價$16.9-$17.9）
- 乙醇濃度75%
- 殺菌達99.9%
韓國Missha 免洗消毒噴手液（花香） 50ml
換購價300分 + $22 （售價$35）
- 乙醇濃度62%
- 含有保濕成分
韓國NAISTURE 獨立裝消毒搓手液 1.5ml 25包
換購價300分 + $20 （售價$25）
- 乙醇濃度62%
- 含蘆薈保濕成份
韓國Enzysept 消毒搓手液400ml
換購價300分 + $55 （售價$68）
- 乙醇濃度83%
- 含蘆薈保濕成份
- 韓國KFDA許可
此外，積分可作現金使用，每累積1,000積分即可作港幣/澳門幣$5現金使用，積分年度結算日為3月31日。
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責任編輯：王芷瑩