【口罩供應】莎莎再有消毒產品返貨　6款消毒搓手液供會員以積分換購

▲ 莎莎精選多款消毒產品供會員以積分換購。

新冠肺炎疫情持續，莎莎香港今日（10日）在Facebook專頁宣布，精選多款消毒產品供會員以積分換購，貨量有限，先到先得，售完即止。

【口罩防潮】天氣潮濕口罩受潮影響過濾效能 醫生教分口罩受潮特徵+防潮法

韓國sasatinnie 酒精搓手液 500ml

換購價200分 + $42/件 （售價$59）

乙醇濃度62%

殺菌達99.9%

經測試能殺滅大腸桿菌、金黃葡萄球菌

含透明質酸、甘油保濕成份

韓國Cellapy 護膚酒精搓手液25ml

換購價500分 + $5 （售價$10）

乙醇濃度62%

殺菌達99.99%

含透明質酸、蘆薈等保濕成份

韓國KFDA認証

Opal澳寶 抗菌免洗搓手液/ 抗菌消毒噴霧

50ml裝換購價：500分 + $10 （售價$12.9）

95ml裝換購價：500分 + $12 （售價$16.9-$17.9）

乙醇濃度75%

殺菌達99.9%

韓國Missha 免洗消毒噴手液（花香） 50ml

換購價300分 + $22 （售價$35）

乙醇濃度62%

含有保濕成分

韓國NAISTURE 獨立裝消毒搓手液 1.5ml 25包

換購價300分 + $20 （售價$25）

乙醇濃度62%

含蘆薈保濕成份

韓國Enzysept 消毒搓手液400ml

換購價300分 + $55 （售價$68）

乙醇濃度83%

含蘆薈保濕成份

韓國KFDA許可

此外，積分可作現金使用，每累積1,000積分即可作港幣/澳門幣$5現金使用，積分年度結算日為3月31日。

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責任編輯：王芷瑩