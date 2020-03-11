【3月11日口罩供應】最齊連鎖店免炒價口罩+網店+小店+超市+良心免費派口罩搓手液詳情【持續更新】

▲ 3月11日口罩及消毒用品供應。

新冠肺炎疫情持續擴散，全球口罩供應緊張。TOPick搜羅了周三（11日）派發口罩及搓手液的商戶或組織供大家參考。

【口罩供應】「一合口罩」獲Microsoft作後援 負責人：下周公布合作詳情

【港產口罩供應】港產口罩「Oxyair Mask HK」目標4月開售 料可製造700萬個醫用口罩

卓悅抗疫優惠套裝返貨

卓悅今日（11日）在Facebook專頁宣布，一批抗疫優惠套裝返貨，卓悅VIP會員可用優惠價購買抗疫套裝。

詳情：【口罩供應】卓悅防疫套裝再返貨$268 全線分店發售

領華旅遊社派20,000個口罩

領華旅遊社派今日（11日）下午1時派20,000個口罩，對象為65歲或以上長者，名額4000位，每位獲5個口罩。有需要人士先在網上自助登記，預備長者卡號碼及手提電話號碼，成功登記人士再到門市領取，登記連結將於下午一時在Facebook公佈。

門市地點：

旺角好景商業中心2202室

灣仔道125號國泰88商場2樓 S38

荃立方商場1樓F28號舖

元朗嘉城廣場地下G028號舖

大埔同秀坊16號後A舖

牛頭角道300-302號裕民中心一樓裕民薈178號舖

捷勝亞洲鋁質玻璃工程有限公司派1,000口罩

捷勝亞洲鋁質玻璃工程有限公司今日（11日）派1,000「3M醫療專用」口罩，名額200位，每人5個口罩。中午12時開始派籌，下午1時派口罩。

地址：火炭坳背灣街41-43號安華工業大廈地下J室

教協網上登記抽籤購買外科口罩

教協在Facebook表示四處搜羅具品質保證、價錢合理的口罩，日後將採用抽籤形式供會員購買外科口罩。

登記詳情及抽籤連結即睇：【口罩供應】教協採用抽籤形式供會員購買外科口罩 持有其中兩種會員證人士可參加抽籤【附登記連結】

【口罩供應】鍾國斌可重用口罩面世 何栢良將作病毒測試

【口罩供應】生產500萬個口罩？ 執笠倉創辦人宣布將生產口罩

責任編輯：王芷瑩