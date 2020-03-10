房委會通過增公屋入息及資產限額　平均升5.4%和3.4%

▲ 房委會通過增加公屋入息及資產限額，平均升5.4%和3.4%。（資料圖片）

香港房屋委員會（房委會）轄下資助房屋小組委員會今日（10日）檢討新一年公屋入息及資產限額，並通過增加不同家庭人數申請者的的入息及資產限額。



房委會發言人指，全部家庭人數在2020／21年度的公屋入息和資產限額均有所增加，整體而言較上年度分別平均增加5.4%及3.4%。

2019/20年度

公屋入息限額 2020/21年度

新公屋入息限額 1人 11,830元 (12,453元) 12,800元 (13,474元) 2人 18,690元 (19,674元) 19,430元 (20,453元) 3人 23,010元 (24,221元) 24,410元 (25,695元) 4人 29,240元 (30,779元) 30,950元 (32,579元)

註：括號內的數字為已計入強制性公積金計劃所作的法定供款後的入息限額

資料來源：立法會文件

2020/21 年度公屋資產限額 1人 266,000元 2人 360,000元 3人 469,000元 4人 548,000元

註：長者戶（即成員全為長者的住戶）的資產限額定為非長者申請者資產限額的兩倍。

資料來源：政府新聞處

責任編輯：陳梓蔚