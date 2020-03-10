【口罩供應】教協採用抽籤形式供會員購買外科口罩　持有其中兩種會員證人士可參加抽籤【附登記連結】

▲ 教協採用抽籤形式供會員購買外科口罩。（圖片來源：教協Facebook）

新冠肺炎疫情持續擴散，全球口罩供應緊張。教協四處搜羅具品質保證、價錢合理的口罩，教協與會員同心抗疫，並決定日後將採用抽籤形式供會員購買外科口罩。

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教協今日（10日）在Facebook表示，每名持有「有效教協會員證」的會員 或 「榮譽會員證」的會員，只需網上登記一次，即可參加日後的口罩抽籤，而非先到先得。

由於口罩來貨情況不確定，教協將視乎貨源及數量，不定時進行抽籤，並會個別通知中籤會員，並安排取貨及付款。登記抽籤購買外科口罩措施於2020年新冠肺炎疫情期間生效，直至疫情和口罩供應穩定，才恢復在超市內自由選購。

教協表示由於每次貨源、數量或有不同，而供會員購買的口罩款式、數量、價錢或有不同，教協屆時會把詳情通知中籤者。

購買方法：

1. 有需要的會員先登記抽籤：www.hkptu.org/68379

2. 準確填寫購買「成人、中童、小童」口罩的意願，教協將盡力嘗試配合會員意願，惟最終將以口罩貨源、數量及實際情況作決定。

3. 中籤者將獲Whatsapp短訊通知，為簡化購買程序，教協將安排會員「先付款，後取貨」，請會員按指示完成付款程序。

4. 會員請按指示到教協旺角、銅鑼灣服務中心或將軍澳中心取貨。取貨時，必須出示教協發出的Whatsapp取貨短訊，並出示有效會員證作核對。

由於口罩數量有限，教協希望更多會員有機會購買口罩，中籤者不能重新登記。此外，曾於2020年2月6日成功在教協購買外科口罩的會員登記將不獲接納。

查詢電話：3996-1488

責任編輯：王芷瑩