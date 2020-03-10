▲ 順豐創辦人遭入稟追顧問費逾1200萬

順豐創辦人王衞遭兩名新界原居民日前入稟高等法院，指他於2009年中擬收購元朗土地作為興建順豐貨倉用途，遂由兩名新界原居民作接洽，向地主以收購或換地方式購買土地，並承諾支付顧問費，最終於2014年兩名原居民與部份持有土地地主洽談成功，惟王一直未有履行交易，導致兩人未能收取顧問費，遂入稟要求王支付逾1,266萬元顧問費餘款。



原告簡彩明及胡新球，答辯人為王衞。入稟狀指，兩名原告均為新界原居民，簡彩明與村代表熟稔及關係良好，故新球則熟悉新界換地事宜，答辯人為順豐速運創辦人。原告指於2009年中，答辯人擬於新界覓地作順豐貨倉用途，由於答辯人對新界傳統及與原居民不熟稔，遂邀請兩名原告就買地事宜擔任顧問。



入稟狀指，雙方達成口頭協議，以收購或換地方式買入土地，並透過原告與村代表的關係，促成部份地主與答辯人就地一事商討，並由原告給予意見，至於顧問費用則按土地面積作計算，原告並同意替答辯人墊資200萬，作為捐款予村民用。原告指雙方最終於2012年3月達成協議，以收購及換地方式獲得逾32萬平方呎土地，顧問費則以每平方呎65元計算，顧問費為940萬元，連同答辯人仍未支付的墊支款項100萬元，答辯人須向原告支付共逾1,266萬元。



原告指有關收購及交換土地可於2014年3至4月完成，惟答辯人表示欲完成其他收購土地事宜，並與原告達成口頭協議，於完成交易後支付餘款。入稟狀指，答辯人最終未有採取行何步驟完成有關收購及換地交易，錯誤地違反當中的隱含條件，自2016年原告多次要求答辯人就協議完成交易，儘管原告提出多次要求，惟答辯人仍錯誤地拒絕完成交易，答辯人並自2018年起拒絕與原告聯絡。原告基於2009年協議及2014年的補充協議，要求答辯人支付顧問費餘數逾1,266萬元，或就有關款項作出賠償。



記者：林育慧