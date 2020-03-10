【法證先鋒IV】黎燕珊女兒公開表示以媽媽為傲　珊姐稱愛女：是我生命中的天使

▲ 黎燕珊在《法證先鋒IV》的演出，連女兒Wynce也被感動。

黎燕珊在《法證先鋒IV》演苦命媽媽蘭姨一角大受好評，雖然她在《法證先鋒IV》的演出已完，不過仍然令人回味。而且珊姐的演出不但令觀眾感動，連她的長女劉詠詩（Wynce）也在社交平台發長文公開表揚媽咪。

Wynce今日在社交平台寫道：

我媽媽， 一直以來的夢想和興趣都從沒變改。 從小到大她都非常喜歡演戲，常聽她說小時候經常面對鏡子模仿劇中對白 練習各式各樣的面部表情，雖然她途中曾一度放下過演藝事業，但我一直相信佢心目中對演戲的那團火從沒有熄滅過，她到現在都常看很多不同電影來自我學習不同演技。 而今次看到她的落力演出，再看到她能得到那麼大的回響，她的努力真的沒白費。 看到能有這樣成績的她 真感動。在此，想再一次感謝每一位支持她的粉絲朋友們，真的非常感謝你們。

此外，Wynce再補充憶述，某日黎燕珊拍完蘭姨天台企圖自殺戲回家：「記得她有天拍攝完回來，雙眼紅腫手軟腳軟，樣子蒼白。」Wynce因此被嚇到，然後珊姐與囡囡分享當日拍攝點滴，可見母女感情深厚。

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▲ 黎燕珊跟子女關係良好。（取自facebook )

黎燕珊在個人社交貼出女兒的撰文，珊姐並寫：

女兒寫給媽媽的一封信❤❤❤ 我的乖女兒Wynce眼中媽媽的感覺；她是我生命中的天使，也是我好知己，我們常聊天，她比我更樂觀，常常給我正能量，她和弟弟Dicky都好懂事，看見他們健康快樂地成長已經很滿足了💖 但也想不到原來#蘭姨 也讓女兒如此感動，好窩心💞💖希望大家都和家人多點溝通，無論前路怎樣，在愛的包容下都要堅持正能量地面對，Wynce,Dicky好愛您們啊！💞💖🥰

黎燕珊單親媽媽養大子女

▲ 黎燕珊為《法證先鋒IV》天台戲一幕，感受良多。（影片截圖）

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黎燕珊與前夫劉永因為在1987年於亞視合作電視劇《成吉思汗》而認識繼而相戀，二人在1992年結婚，婚後育有一女一子。可是有傳黎燕珊曾受劉永家暴，在2000年，黎燕珊提出離婚申請，並向高等法院申請禁制令，禁止劉永接觸子女。

雖然劉永曾在媒體前落淚向黎燕珊公開表悔意，兩人最終在2004年仍是離婚。

離婚後，黎燕珊復出拍劇賺錢養家。至於前夫劉永，在2007年在內地娶了一個較他年輕30歲的嫩妻，可是在2019年與內地嫩妻離婚收場。

▲ 黎燕珊一直展現女性自強。（取自facebook)

珊姐現在總算守得雲開，子女十分孝順及爭氣，現在次子劉德權（Dicky）在英國讀大學、長女當空姐。

黎燕珊曾接受TOPick專訪時直言單親媽媽之路不易行：「今日的我，是由過往歲月一步步走過來，跟子女一起成長、共患難、忍耐及期盼，這條路真的不易行。」

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