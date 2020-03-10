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葉劉淑儀：美人權法門檻高 看不到香港會被制裁

政治 19:49 2020/03/10

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熱門 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向

行會成員葉劉淑儀指美國去年通過的《香港人權與民主法案》制裁門檻很高，不認為香港會被施加制裁。（莫稼浩攝）

4名行政會議成員上周受邀訪美國，出席當地非政府組織「港美交流會」。行會成員葉劉淑儀指美國去年通過的《香港人權與民主法案》制裁門檻很高，不認為香港會被施加制裁。

4名行會成員包括召集人陳智思、經民聯廖長江、新民黨葉劉淑儀及民建聯張國鈞應邀到美國加州出席交流會。

其中，新民黨主席葉劉淑儀今日表示，交流過程中甚少提到《人權法案》，但過往美方官員曾反映，行政部門不願對香港施加制裁，而且制裁門檻很高，香港既沒有非法移交、非法禁錮或酷刑情況，亦沒有嚴重違反人權的事件，因此不認為香港會被制裁。不過，如果最終實施制裁，葉劉淑儀就指，國家會有反制措施，最終美方自身利益亦會受損。

陳智思透露，自己向美方反映，制定《人權法案》的時機很不合適，只會製造更多誤解和矛盾，使香港更為分化。制裁措施亦令商界感到憂慮，包括美國在內的企業都擔心受到影響。陳智思又說，《人權法案》並非討論交流會的重點，會上主要談及港美關係、經貿及文化交流等議題。

廖長江則指，美國國會通過《人權法案》，不代表行政機關必須採取行動，因為實施制裁要經過多個部門及法律程序。

 

記者：莫稼浩

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