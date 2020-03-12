【主播爸媽】41歲前主播林燕玲4月戴口罩生B　懷孕靚媽「小飛俠」公開養胎養顏秘訣

▲ 前TVB主播「小飛俠」林燕玲即將做鼠年媽媽，預產期4月，在疫情下她亦會戴上口罩進入產房。

今年當鼠年媽媽不容易，在新冠肺炎疫情下，孕媽媽都多了一份擔心。41歲外號「小飛俠」的前TVB主播林燕玲（Ruby）即將榮升人母，預產期4月的她已進入大直路，「小飛俠」在懷孕期間依然容光煥發，肥肚不肥人，離開幕前多年的她外表亦保養得宜，她透露了自己多年來的保養之道。

「小飛俠」林燕玲於2017年11月嫁金融才俊葉浩文，兩年後Ruby在facebook專頁宣布懷孕，榮升鼠年媽媽，「小小小飛俠」將於4月出世。至於腹中BB性別，Ruby希望保持神秘感未有透露。

▲ 林燕玲與金融才俊葉浩文於2017年結婚。（受訪者提供相片）

Ruby懷孕不久就面對重重困難，頭3個月先經歷嚴重孕吐，尤其是晚上11時至凌晨5時，每隔1至2小時就嘔一次，令她食慾不振、不能入睡，吃了醫生處方的止嘔藥也無效。

「我甚至沒有上床睡，要在梳化半坐半臥才感舒服些。我一向都好硬淨，任何病痛都覺得小事，但今次孕吐令我感到好軟弱。」

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嚴重孕吐 食不下睡不著

當時Ruby尚未公佈懷孕喜訊，最辛苦是懷孕前接下一些工作不能推掉，在嚴重孕吐加睡眠不足下頂硬上，「別人還讚我清減了，其實有苦自己知。」Ruby近期一個工作是為Viu TV主持及監製節目《女主播 智好傾》，請來一眾女主播嘉賓好友談女人經和媽媽經，包括鄭萃雯、黃婉曼及蔡雪瑩等，Ruby順道從她們身上學習做媽咪，了解選校心得。

▲ 林燕玲最近為Viu TV主持及監製節目《女主播 智好傾》，請來一眾女主播嘉賓好友，包括鄭萃雯、黃婉曼及蔡雪瑩等，從她們身上學習做媽咪，詳情請留意節目播出時間。（受訪者提供相片）

由於Ruby欠食慾，她聽從醫生建議每日進食營養補充品，由醫生處方綜合維他命丸、鈣片及益生菌幫助消化。另在長輩及陪月的建議下，Ruby亦多飲鮮奶補充鈣質，她解釋很多媽媽在半夜容易腳部抽筋，或許與BB在肚內吸取了媽媽的鈣質有關，故有需要補鈣。

戒加工食品 多吃原型食物

Ruby懷孕前沒有特別的飲食之道，但懷孕後為了BB健康，已少吃牛肉及蝦蟹，並特別戒食加工食品如香腸、午餐肉，盡量每日多吃原型食物，即不經加工的食物如蘋果、雞蛋等，「我會食得安心一點，尤其是蘋果含有多種礦物質。」

▲ 林燕玲對於BB性別先賣個關子，但她入手了一些粉藍色用品，難道暗示了陀仔？（受訪者提供相片）

皮膚保養首重落妝潔膚

41歲的Ruby保養工夫做到足，尤其重視落妝潔膚過程，不用工作時亦不會化妝，多讓皮膚休息，並勤敷美白保濕面膜，而護膚品一定要塗於適當部位，如眼用、頸用、唇用。

只要你愛惜自己皮膚，你的皮膚質素不會差到那裏。

▲ 林燕玲其中一個保養心得是絕不捱夜，不再夜夜笙歌，「飲酒都會令皮膚好乾，女人要愛錫自己身體。」（湯炳強攝）

林燕玲︰做運動最能保青春

注意飲食及護膚程序固然重要，但Ruby認為運動才是最重要。自離開TVB後，她的凍齡外貌也起了些微變化，她解釋近4、5年工作時間較彈性，開始多做運動，主要做高溫瑜伽、跑步和行斜路機，令我驚覺做運動最能保持青春。

運動真的可以令一個人改變很多，單是多出汗已能幫助身體排毒，改善皮膚質素。每日保持30分鐘運動出汗對身體好，個人都精神一點。

▲ 林燕玲笑言懷孕頭3個月因嚴重孕吐感到崩潰，每晚都要捉實丈夫訴苦，聽完才可以睡覺。（湯炳強攝）

粗身大細的Ruby除了到診所做產檢，以及完成手頭上的工作之外，便足不出戶，以減低風險及減少使用口罩。她強調做足防護措施，每次外出一定戴口罩，回家馬上用清潔液徹底洗手。

4月開刀戴口罩生B

▲ 林燕玲去年底宣佈即將做鼠年媽媽，她讚老公好脾氣肯聽牢騷，給予96.5高分，「留3.5分空間給他進步。」（林燕玲fb圖片）

「卸貨」在即，Ruby打算在私家醫院剖腹生產，但疫情當前，媽媽生仔都要戴口罩，她已請教醫生做足準備，屆時她在醫院也會盡量帶口罩，包括待産和生產，並已執好「走佬袋」，放入足夠數量的口罩備用。

每個年代都有每個年代的問題，當你已盡力做好本份後，一切就順其自然，不必給自己太大壓力。

想了解更多林燕玲的成長經歷及主播生涯，請留意下集專訪。

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記者︰林綺玲